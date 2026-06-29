ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი 1 ივლისს — აზერბაიჯანს, ხოლო 2 ივლისს სომხეთს ეწვევა.
ევროკომისიის ცნობით, ვიზიტი ოთხ პრიორიტეტზეა ფოკუსირებული:
- სამშვიდობო პროცესის მხარდაჭერა სამშვიდობო შეთანხმების პარაფირების შემდეგ;
- რეგიონის მასშტაბით და ევროპასა და ცენტრალურ აზიასთან კავშირის გაუმჯობესება;
- სამხრეთ კავკასიასთან ეკონომიკური პარტნიორობის გაღრმავება;
- სომხეთის მხარდაჭერა რუსეთის ეკონომიკური ზეწოლის წინაშე.
ვიზიტის ფარგლებში ურსულა ფონ დერ ლაიენი შეხვდება აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს და სომხეთის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანს. შეხვედრების შემდეგ ორივე დედაქალაქში დაგეგმილია პრესკონფერენცია.
ევროკომისიის პრეზიდენტს ვიზიტის ფარგლებში თან ახლავს გაფართოების საკითხებში ევროკომისარი მარტა კოსი.
ევროკომისიის პრეზიდენტისა და გაფართოების საკითხებში ევროკომისრის სამხრეთკავკასიური ვიზიტი არ მოიცავს საქართველოს.
ეს იქნება ურსულა ფონ დერ ლაიენის მეორე ვიზიტი ერევანში ბოლო ორი თვის განმავლობაში. 4 ივნისს ევროკავშირმა, რუსეთის სავაჭრო შეზღუდვების პასუხად, სომხეთისთვის დახმარების პაკეტი გამოაცხადა.
12 ივნისიდან რუსეთმა შეზღუდა სომხეთიდან ყველა საკარანტინო პროდუქციის იმპორტი, ასევე რუსეთის ტერიტორიის გავლით მის ტრანზიტი ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის წევრ სახელმწიფოებში.
მიუხედავად როსსელხოზნადზორის მტკიცებისა, რომ გადაწყვეტილება პოლიტიკას არ უკავშირდება, სომხური პროდუქციის ხარისხის დაწუნება და იმპორტის შეზღუდვა სწორედ რუსეთსა და სომხეთს შორის პოლიტიკური ურთიერთობების დაძაბვის ფონზე დაიწყო. მოსკოვს მსგავსი პრაქტიკა სხვა ქვეყნებთან პოლიტიკური გამწვავების ფონზე არაერთხელ გამოუყენებია.
25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ.
ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას.
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