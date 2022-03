ბლინკენის მადლობა პრეზიდენტს „პირადი, მტკიცე მხარდაჭერისთვის“ უკრაინის მიმართ

შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი იუწყება, რომ პრეზიდენტ ზურაბიშვილთან სატელეფონო საუბრისას სახელმწიფო მდივანმა ენტონი ბლინკენმა მას მადლობა გადაუხადა „ქართველი ხალხისა და პრეზიდენტი ზურაბიშვილის პირადი, ურყევი მხარდაჭერისთვის უკრაინის მიმართ“.

„მან [ბლინკენმა] ხაზი გაუსვა შეერთებული შტატების მტკიცე მხარდაჭერას საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ მის საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში და აღნიშნა, რომ შეერთებული შტატები გააგრძელებს ქართველი ხალხის მხარდაჭერას დემოკრატიული, მშვიდობიანი, აყვავებული ევრო-ატლანტიკური მომავლის გზაზე“, – წერია სახელმწიფო დეპარტამენტის პრეს-რელიზში.

.@SecBlinken and Georgian President @Zourabichvili_S discussed Russia’s premeditated, unprovoked, and unjustified attack on Ukraine, as well as Russia’s continuing occupation of Georgia. We appreciate the people of Georgia’s support for Ukraine. https://t.co/JeG1SzFyRO

— Ned Price (@StateDeptSpox) March 3, 2022