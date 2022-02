ფეისბუკმა რუსულ სამთავრობო მედიას რეკლამები აუკრძალა

ფეისბუკმა (მეტამ) რუსულ სამთავრობო მედიასაშუალებებს საკუთარ პლატფორმებზე რეკლამების განთავსება აუკრძალა.

ფეისბუკის უსაფრთხოების პოლიტიკის მიმართულების ხელმძღვანელმა, ნათანიელ გლაიკერმა ტვიტერზე დაწერა, რომ კომპანიის პოლიტიკით, კიდევ უფრო მეტ რუსულ სამთავრობო მედიასაშუალების ბმულზე იქნება მინიშნება გაკეთებული, რომ ესა თუ ის წყარო არის „მთავრობის მიერ დაფინანსებული“.

1/ We are now prohibiting Russian state media from running ads or monetizing on our platform anywhere in the world. We also continue to apply labels to additional Russian state media. These changes have already begun rolling out and will continue into the weekend.

— Nathaniel Gleicher (@ngleicher) February 26, 2022