უკრაინელებმა რუსეთის მეორე Il-76 ჩამოაგდეს – AP

Associated Press-ის ცნობით, უკრაინელებმა 26 თებერვლის დილას ჩამოაგდეს უკვე მეორე Il-76, – მძიმე სამხედრო სატრანსპორტო თვითმფრინავი.

გამოცემა ამ ინფორმაციას ორ ამერიკელ ოფიციალურ პირზე დარყდნობით ავრცელებს.

მათ თანახმად, მეორე Il-76 ჩამოაგდეს კიევის ოლქში, ქალაქ ბელაია-ცერკოვთან (Біла Церква), რომელიც დედაქალაქისგან 85 კმ-ით (სამხრეთით) არის დაშორებული.

მსგავს ინფორმაციას ავრცელებს Kyiv Independent-ის ჟურნალისტი უკრაინის სპეციალური კომუნიკაციების სააგენტოზე დაყრდნობით.

Yet another Russian Ilyushin Il-76 has been downed near Bila Tserkva, Ukraine’s State Agency for Special Communications says.

The Battle of Vasylkiv Airfield rages high.

— Illia Ponomarenko (@IAPonomarenko) February 26, 2022