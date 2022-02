მშვიდობიანი მოქალაქეები ომის დროს უკრაინაში – ფოტოები

რუსეთმა დღეს, 24 თებერვლის დილით, უკრაინაში სრულმასშტაბიანი ომი წამოიწყო. დაიწყო ქალაქების დაბომბმვა, მათ შორის, კიევისა და ხარკოვის მიმდებარედ.

ქვეყანაში გამოცხადებულია საომარი ვითარება. საჰაერო სივრცე რუსეთის მოსაზღვრე რეგიონებში დაკეტილია. მოქალაქეებს სახლში დარჩენისკენ მოუწოდებენ, ქალაქებში ისმის გამაფრთხილებელი სირენების ხმა.

ადგილობრივების ნაწილი ცდილობს დატოვოს დიდი ქალაქები. ნაწილმა კი თავი შეაფარა, მათ შორის, მეტროსადგურებს.

People flock to leave #Kyiv as Russian President Vladimir Putin commenced an attack on #Ukraine overnight, with explosions reported in multiple cities. 📸: @PierreCrom pic.twitter.com/n6qPnuqPaA

Kyiv residents huddled inside a metro station, which serves as a bomb shelter, after air raid sirens sounded early on Thursday morning.

Several cities in Ukraine were under attack as Russia began its invasion from land and sea. https://t.co/ktTIgEkZWl pic.twitter.com/XVIoeR0YZK

— The New York Times (@nytimes) February 24, 2022