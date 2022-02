ჩვენ უკრაინის გვერდში ვდგავართ – პაპუაშვილი

პარლამენტის თავმჯდომარე, შალვა პაპუაშვილი უკრაინის მხარდამჭერ განცხადებას აქვეყნებს და საერთაშორისო საზოგადოებას ქმედითი ნაბიჯების გადადგმისკენ მოუწოდებს. ამის შესახებ მან Twitter-ზე დაწერა:

“სამწუხაროდ, ომის არიდება უკრაინაში ვერ მოხდა. ჩვენ კიდევ ერთხელ მოვუწოდებთ საერთაშორისო საზოგადოებას რომ გადადგას ქმედითი და მტკიცე ნაბიჯები რუსეთის შესაჩერებლად, რათა კონფლიქტი სრულმასშტაბიანი არ გახდეს და უზრუნველყოფილი იყოს საერთაშორისო ნორმების დაცვა.

ჩვენ უკრაინის გვერდში ვდგავართ ამ მძიმე დროს”, – განაცხადა პაპუაშვილმა.

Unfortunately, the war in #Ukraine could not be avoided. We once again call on international community to make effective & firm steps to stop Russia escalating into a full-scale conflict & ensure the protection of international norms.

We stand with 🇺🇦 in these difficult times.

— Shalva Papuashvili (@shpapuashvili) February 24, 2022