მოვითხოვე გაეროს უშიშროების საბჭოს საგანგებო სხდომის მოწვევა და ევროპული სანქციები – მაკრონი

საფრანგეთის პრეზიდენტის, ემანუელ მაკრონის განცხადებით, რუსეთის მიერ დონეცკისა და ლუგანსკის „დამოუკიდებელ რესპუბლიკებად” ცნობის შემდეგ გაეროს უშიშროების საბჭოს საგანგებო სხდომის მოწვევა მოითხოვა.

მისი თქმით, მან ასევე მოითხოვა ევროპული სანქციები.

„აღმოსავლეთ უკრაინის სეპარატისტული რეგიონების აღიარებით რუსეთი არღვევს თავის ვალდებულებებს და ძირს უთხრის უკრაინის სუვერენიტეტს. მე ვგმობ ამ გადაწყვეტილებას. მოვითხოვე გაეროს უშიშროების საბჭოს საგანგებო სხდომის მოწვევა და ევროპული სანქციები“, – წერს მაკრონი ტვიტერზე.

გაეროს უშიშროების საბჭოს სხდომის მოწვევა მოითხოვა უკრაინამაც. ამის შესახებ ინფორმაცია უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის დმიტრო კულებამ გაავრცელა:

“უკრაინამ რუსეთის უკანონო მოქმედებებთან დაკავშირებით გაეროს უშიშროების საბჭოს სასწრაფოდ მოწვევა მოითხოვა. ჩვენ უკვე გგავაკეთეთ განაცხადი უშიშროების საბჭოში”, – წერს კულება Twitter-ზე.

Ukraine has requested an urgent meeting of the United Nations Security Council due to Russia’s illegal actions. We have already sent the request to the Council.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 21, 2022