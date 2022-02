საერთაშორისო თანამეგობრობის მტკიცე მოქმედება კრიტიკულად მნიშვნელოვანია – პაპუაშვილი

საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე, შალვა პაპუაშვილი რუსეთის მიერ დონეცკისა და ლუგანის “დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად” ცნობას გმობს და აცხადებს, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობამ ახლა მტკიცედ უნდა იმოქმედოს, რათა თავიდან აირიდოს ომი უკრაინაში. ამის შესახებ პაპუაშვილმა Twitter-ზე დაწერა:

“უკრაინის ტერიტორიების “დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად” აღიარება საერთაშორისო სამართლის აშკარა დარღვევაა. საქართველო სოლიდარობას უცხადებს უკრაინას. კრიტიკულად მნიშვნელოვანია, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობამ იმოქმედოს მტკიცედ, რათა თავიდან აირიდოს ომი და დაიცვას საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენური პრინციპები”, – წერს პაპუაშვილი.

Recognition of Ukraine’s territories as ‘independent states’ is a blatant violation of international law. Georgia stands in solidarity with #Ukraine. It is critical from international community to act resolutely to avoid war and protect fundamental principles of int. law.

