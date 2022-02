ჩვენ მტკიცედ ვუჭერთ მხარს უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას – ღარიბაშვილი

საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, ირაკლი ღარიბაშვილი აცხადებს, რომ რუსეთის მიერ დონეცკისა და ლუგანსკის დამოუკიდებელ “რესპუბლიკებად” ცნობა საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტური პრინციპების დარღვევისკენ გადადგმული კიდევ ერთი ნაბიჯია. ამის შესახებ მან Twitter-ზე დაწერა.

“რუსეთის მიერ დონეცკისა და ლუგანსკის აღიარება კიდევ ერთი ნაბიჯია საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტური პრინციპების წინააღმდეგ და სამწუხაროდ, იმეორებს 2008 წელს საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციას. ჩვენ მტკიცედ ვუჭერთ მხარს უკრაინის სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას”, – განაცხადა ღარიბაშვილმა.

The recognition of #Donetsk and #Luhansk by Russia is another step directed against the fundamental principles of international law and unfortunately repeats the occupation of Georgian territories in 2008. We strongly support the sovereignty and territorial integrity of Ukraine🇺🇦

