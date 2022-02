ევროპარლამენტარი ვიოლა ფონ კრამონი ეხმაურება „ეკონომისტის“ დემოკრატიის ინდექსში საქართველოს მონაცემების გაუარესებას.

„გულდასაწყვეტია იმის ნახვა, რომ საქართველო დემოკრატიის გზაზე უკუსვლას აგრძელებს. მოლდოვა და თუნდაც უკრაინა და სომხეთიც კი უკეთესები არიან. ოდესღაც საქართველო რეგიონში მისაბაძი მაგალითი იყო, მაგრამ ახლა აგრძელებს გადახრას ავტორიტარული მეზობლებისკენ, როგორიცაა აზერბაიჯანი და ლუკაშენკოს ბელარუსი“, — წერს კრამონი Twitter-ზე.

🇬🇪 Heartbreaking to see #Georgia continuing backsliding on #Democracy. #Moldova & even #Ukraine & #Armenia are doing better. #Georgia once used to be a role model in the region but now it keeps falling down towards authoritarian neighbors like 🇷🇺🇦🇿 and #Lukashenko‘s #Belarus.😥 pic.twitter.com/9DAh8spWUZ

— Viola von Cramon (@ViolavonCramon) February 11, 2022