„სტალინის საჩვენებელი პროცესებიც კი არ წასულა ასე შორს“ – ბილდტი სააკაშვილის სასამართლოზე

შვედეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, კარლ ბილდტი ეხმაურება მიხეილ სააკაშვილის სასამართლოს და აცხადებს:

„მართლაც აღმაშფოთებელია, რომ მიხეილ სააკაშვილს უარი ეთქვა საკუთარ სასამართლო პროცესზე დასწრების უფლებაზეც კი“.

„სტალინის საბჭოთა პერიოდში მოსკოვის ცნობილი საჩვენებელი სასამართლო პროცესებიც კი არ წასულა ასე შორს“, – წერს ბილდტი ტვიტერზე.

It’s indeed outrageous that @SaakashviliM is refused even the right to attend his own trial. Even the famous Moscow show trials in Stalin’s Soviet days didn’t go that far. https://t.co/LBfKTibDxO

— Carl Bildt (@carlbildt) November 10, 2021