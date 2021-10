ფეისბუკის ვებსაიტი და მესენჯერი გაითიშა

სოციალური ქსელი ფეისბუკის ვებსაიტი და მობილური აპლიკაცია მიუწვდომელია. ამ დროისთვის [19:50 საათი] საიტის ყველა ფუნქცია გათიშულია.

ვებსაიტზე შესვლისას ჩნდება შეტყობინება – „ბოდიში, რაღაც შეცდომა დაფიქსირდა, ჩვენ ამაზე უკვე ვმუშაობთ და მას მალევე შევასწორებთ,“.

ჯერჯერობით უცნობია ხარვეზის მიზეზი, თუმცა ის გლობალურია. ამაზე სხვა სოციალურ ქსელზე – „თვითერზე“ ათასობით მოქალაქის მიერ გამოქვეყნებული პოსტები მოწმობს. მათ შორის არის ხუმრობებიც.

Running twitter to check if Facebook and Instagram is down pic.twitter.com/e9UyrIZ9eT

— KARENCAPSLOCK2021 (@KARENCAPSLOCK21) October 4, 2021