ხელისუფლებამ არ შეასრულა დახმარების პირობები – ვიოლა ფონ კრამონი

ევროპარლამენტის წევრის, ვიოლა ფონ კრამონის განცხადებით, საქართველოს მთავრობამ არ შეასრულა ფინანსური დახმარების მისაღებად საჭირო პირობები, მათ შორის მართლმსაჯულების რეფორმის მიმართულებით.

🇬🇪 Preparing for an interview on #EU‘s €150 million assistance to #Georgia. Unfortunately @GovernmentGeo didn’t fulfill conditions listed in #MoU for the second tranche (€75mill): judicial reform, etc. You can’t decline what you were not eligible for. We stand with people of 🇬🇪 pic.twitter.com/kMEzTyKctH

