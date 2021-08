“შემოუერთდით წინააღმდეგობას” – ავღანეთის ვიცე-პრეზიდენტის მოწოდება თალიბანის წინააღმდეგ

ავღანეთის აწ უკვე დამხობილი მთავრობის პირობებში ვიცე-პრეზიდენტის, ამრულა სალეჰის თქმით, ის თავის ქვეყანაში იმყოფება და მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტი აშრაფ ღანი გაიქცა, მისი მოვალეობის ლეგიტიმური შემსრულებელია. სალეჰმა განცადებები “ტვიტერზე” გაავრცელა და დასძინა, რომ “ახლა უშედეგოა აშშ-ის პრეზიდენტთან ავღანეთზე კამათი”.

“ჩვენ, ავღანელებმა, უნდა დავამტკიცოთ, რომ ავღანეთი არ არის ვიეტნამი… შეერთებული შტატებისა და ნატოსგან განსხვავებით, ჩვენ სული არ დაგვიკარგავს და წინ უზარმაზარ შესაძლებლობებს ვხედავთ. უსარგებლო გაფრთხილებები დასრულდა. შემოუერთდით წინააღმდეგობას”, – აღნიშნა მან 17 აგვისტოს ღამით გამოქვეყნებულ ტვიტში.

ამრულა სალეჰი ხაზს უსვამს, რომ “ავღანეთის კონსტიტუციის თანახმად, პრეზიდენტის არყოფნის, გაქცევის, გადადგომის ან გარდაცვალების შემთხვევაში ვიცე-პრეზიდენტი ხდება პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი”.

“მე ახლა ჩემს ქვეყანაში ვარ და მე გახლავართ პრეზიდენტის მოვალეობის ლეგიტიმური შემსრულებელი. მივმართავ ყველა ლიდერს, უზრუნველყონ მხარდაჭერა და კონსენსუსი”, – წერს ის.

მანამდე, 15 აგვისტოს, სალეჰი ასევე გამორიცხავდა დანებებას თალიბანის სასარგებლოდ:

“მე არასდროს, არც ერთ შემთხვევაში დავემორჩილები თალიბანის ტერორისტებს. არასდროს ვუღალატებ ჩემი გმირის, მეთაურისა და ლეგენდის, აჰმად შავ მასუდის სულსა და მემკვიდრეობას”.

აჰმად შაჰ მასუდი, რომელსაც სალეჰი ახსენებს, იყო საბჭოთა ოკუპაციისადმი წინააღმდეგობის მონაწილე, 1996 წლიდან კი სათავეში ედგა “ჩრდილოეთის ალიანსს”, რომელიც ავღანეთში თალიბანის მმართველობას ეწინააღდეგებოდა. მასუდი 2001 წელს, 9/11-ის ტერაქტებამდე 2 დღით ადრე მოკლეს ალ-კაიდას აგენტებმა.

მიმდინარე დღეებში, თალიბანის მიერ ქაბულის დაკავების შემდეგ, გავრცელდა ფოტო, რომლებზეც ამრულა სალეჰი და აჰმად შაჰ მასუდის ვაჟი, აჰმად მასუდი, ერთ ოთახში სხედან. 32 წლის მასუდი რამდენიმე ათასიან მილიციას უდგას სათავეში. ფოტო, სავარაუდოდ, ფანჯშირის ხეობაშია გადაღებული: აჰმად შაჰის მშობლიურ ხეობაში.

An anti-Taliban coalition seems to be forming, including Vice President @AmrullahSaleh2 and Ahmad Massoud, son of Ahmad Shah Massoud – they are in Panjsher, about three hours drive from Kabul #Afghanistan pic.twitter.com/EbuF1UXlNY

— Yalda Hakim (@BBCYaldaHakim) August 16, 2021