ზურაბიშვილი საფრანგეთში შარლ მიშელს შეხვდა

„ქართული ოცნების“ მიერ 19 აპრილის შეთანხმების გაუქმების ფონზე, საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ შარლ მიშელს შეხვდა.

ინფორმაციას ავრცელებს საქართველოს პრეზიდენტის ფეისბუკის გვერდი, რომლის თანახმადაც შეხვედრა, რომელზეც საქართველოში განვითარებული მოვლენები განიხილეს, არაფორმალური ხასიათის იყო.

პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში ამბობენ, რომ შეხვედრა 28 ივლისს გაიმართა საფრანგეთში.

28 ივლისსვე, საღამოს საათებში, შარლ მიშელის მრჩეველმა მედიისა და კომუნიკაციების საკითხებში ტვიტერზე დაწერა, რომ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი თავის გუნდთან ერთად ფართო კონსულტაციებს მართავს მონაწილე მხარეებთან და ამ ეტაპზე კომენტარს არ აკეთებს.

On the latest political developments in #Georgia: with his team, @eucopresident is broadly consulting actors and parties involved. President Michel will not comment on the situation at this stage.

