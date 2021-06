28 ევროპარლამენტარი გომელაურს „პრაიდის“ დაცვისკენ მოუწოდებს

ევროპარლამენტის 28 წევრი საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრ ვახტანგ გომელაურს მოუწოდებს, დაიცვას „თბილისი პრაიდის“ გამოხატვის თავისუფლება და უსაფრთხოება.

ევროპარლამენტარებმა გომელაურის სახელზე დაწერილი წერილი 28 ივნისს გამოაქვეყნეს. გომელაურთან ერთად, ადრესატები არიან ევროკავშირის ელჩი კარლ ჰარცელი და ჯოზეფ ბორელი, უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო საქმეთა და უშიშროების პოლიტიკის საკითხებში.

1-5 ივლისს „თბილისის პრაიდის“ ღონისძიებებია დაგეგმილი, მათ შორის, დოკუმენტური ფილმის ჩვენება, პრაიდის ფესტივალი და ღირსების მარში.

ევროპარლამენტარები წერენ, რომ მმართველი პარტია „ქართული ოცნების“ თავმჯდომარის, ირაკლი კობახიძის ბოლო კომენტარი, როდესაც მან თქვა, რომ მისი აზრით, ღირსების მსვლელობა არ უნდა გაიმართოს, ეწინააღმდეგება ადამიანის უნივერსალურ უფლებებს.

სწორედ ამ კონტექსტში სწერენ ისინი გომელაურს და სთხოვენ „არა მხოლოდ იმას, რომ პრაიდი მშვიდობიანი მანიფესტაციისა და გამოხატვის თავისუფლების უფლების დაცვით ჩატარდეს, არამედ ყველანაირი სამზადისი იქნას გაწეული, რათა მანიფესტანტების გამოხატვის თავისუფლებისა და მშვიდობიანი შეკრების უფლება დაცული იყოს“.

Freedom of expression & of peaceful assembly are protected rights and #Pride is a tool for #LGBTIQ political advocacy

🇬🇪 That’s why our members addressed today Minister Vakhtang Gomelauri (@MIAofGeorgia) to call for protection for protesters#TbilisiPride21 #MarchForDignity21 pic.twitter.com/PXmGD9RNc2

— LGBTI Intergroup (@LGBTIintergroup) June 28, 2021