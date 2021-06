შეშფოთეული ვარ მოსამართლეთა ნაჩქარევად დანიშვნით – ვიოლა ფონ კრამონი

ევროპარლამენტის წევრი ვიოლა ფონ კრამონი აკრიტიკებს საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების განწესების ბოლოდროინდელ პროცესს.

„ძალიან შეშფოთებული ვარ საქართველოში უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების ნაჩქარევი დანიშვნის გამო“, – დაწერა მან ტვიტერზე 17 ივნისს.

ევროპარლამენტარი წერს, რომ შარლ მიშელის მედიაციის შედეგად დადებული 19 აპრილის შეთანხმების თანახმად, „ამბიციური სასამართლო რეფორმა კრიტიკულად მნიშვნელოვანია“.

მისი თქმით, ეს რეფორმა „დაკავშირებულია საქართველოსთვის ევროკავშირის მიკროფინანსურ დახმარებასთან“.

„ვენეციის კომისიის [რეკომენდაციების] უგულებელყოფა არაა გონივრული. სასამართლოში „კლანური“ სისტემა ძირს უთხრის კანონის უზენაესობას“, – წერს იგი.

🇬🇪 Very alarmed by rushed appointment of supreme court judges in #Georgia. As per #April19 Agreement, ambitious judicial reform is crucial & linked to 🇪🇺#EU‘s Micro-Financial Assistance for 🇬🇪. Disregarding @VeniceComm is not wise. “Clan” system in judiciary erodes rule of law!

— Viola von Cramon (@ViolavonCramon) June 17, 2021