როგორ ულოცავს საქართველოს 26 მაისს სხვადასხვა ქვეყანა

საქართველო დღეს, 26 მაისს, დამოუკიდებლობის დღეს ზეიმობს. ამ დღეს 1918 წელს საქართველოს ეროვნულმა საბჭომ დამოუკიდებლობის აქტი მიიღო.

საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს არაერთი ქვეყანა ულოცავს. მათი ნაწილი ქვეყნის მნიშვნელოვან შენობებსა თუ დაწესებულებებს საქართველოს დროშის ფერებში ანათებს, ნაწილის დიპლომატიური კორპუსი კი ქვეყანას სიტყვით მიმართავს.

ნეტგაზეთი ამ ქვეყანათა მცირე ჩამონათვალს გთავაზობთ:

იტალია

საქართველოში იტალიის ელჩმა ენრიკო ვალვომ მოსახლეობას 26 მაისს ქართულ ენაზე მიულოცა.

🇬🇪 საქართველოში იტალიის ელჩის ენრიკო ვალვოს ვიდეომიმართვა საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით.

🇮🇹 Videomessaggio dell’Ambasciatore d’Italia in Georgia, Enrico Valvo, in occasione della Festa dell’Indipendenza della Georgia.#georgia #sakartvelo #May26 pic.twitter.com/dk9KlZO1Q2 — Italy in Georgia (@ItalyinGeorgia) May 26, 2021

აზერბაიჯანი

აზერბაიჯანის დედაქალაქში, ბაქოში, ჰეიდარ ალიევის ცენტრი საქართველოს დროში ფერებით გაანათეს.

დიდი ბრიტანეთი

დამოუკიდებლობის დღე საქართველოს მოულოცა დიდი ბრიტანეთის დედოფალმა, ელისაბედ მეორემაც.

სომხეთი

სხვა ქვეყნების მსგავსად, სომხეთი და მისი მთავრობის წარმომადგენლები საქართველოს დამოუკიდებლობას ოფიციალური მიმართვით ულოცავენ. ერთ-ერთი მათგანი, პარლამენტის ვიცე-სპიკერი, ალენ სიმონიანია.

პოლონეთი

პოლონეთში ვარშავის სტადიონი 26 მაისის დღესთან დაკავშირებით საქართველოს დროშის ფერებში განათდა.

🇬🇪On the occasion of Independence Day of Georgia the Wrocław stadium was illuminated in the colours of national flag of Georgia.#May26 #IndependenceDay #26May pic.twitter.com/rBVDcxFABY — Georgia in Poland (@GeoEmbPoland) May 25, 2021

უკრაინა

26 მაისთან დაკავშირებით,უკრაინაშის აქართველოს დროშის ფერებით განათდა კიევის მერიაც.

ესპანეთი

დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით მადრიდის მთავარ მოედანზე

ისრაელი

საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს ილია ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმიდან ისრაელის ელჩი, რან გიდორი ულოცავს.

ნიდერლანდები

დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით 21 მაისიდან 30 მაისამდე ნიდერლანდების სამეფოში საქართველოს საელჩოს შენობა განათებული იქნება საქართველოს ეროვნული დროშის ფერებში.

მექსიკა

საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე მექსიკამაც მოულოცა

The Embassy of Mexico congratulates its friends and colleagues at the Embassy of Georgia in London @GeoEmbLondon on the occasion of their Independence Day. pic.twitter.com/kIFo0wXLVJ — Mexican Embassy UK (@Embamexru) May 26, 2021

ლიეტუვა

ლიეტუვას დედაქალაქ ვილნიუსში 26 მაისთან დაკავშირებით საქართველოს დროშის ფერებში განათდა ქალაქის სამი ისტორიული ხიდი, ხოლო ქალაქ კაუნასში- ძველი რატუშის შენობა. ქართულ ენაზე დამოუკიდებლობის დღე მოსახლეობას ასევე მიულოცა ლიეტუვის ელჩმაც.

აშშ

საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით ქვეყნის მოსახლეობას სიტყვით მიმართა აშშ-ის ელჩმა, კელი დეგნანმა. მანამდე კი დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით პრემიერს წერილი მისწერა აშშ-ის პრეზიდენტმა, ჯო ბაიდენმაც.