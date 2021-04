ბალტიელი საგარეო საქმეთა მინისტრები უკრაინის მხარდასაჭერად კიევში ჩავიდნენ

სამი ბალტიური ქვეყნის, ლიეტუვის, ლატვიისა და ესტონეთის, საგარეო საქმეთა მინისტრები კიევში, უკრაინისთვის მხარდაჭერის გამოსახატად გაემგზავრნენ.

ბალტიელი კოლეგები მიიღო უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დმიტრო კულებამ, რომელმაც მათ მადლობა გადაუხადა გამოხატული სოლიდარობისთვის.

Pleased to welcome my Baltic friends and colleagues 🇪🇪@eliimets 🇱🇻@edgarsrinkevics 🇱🇹@GLandsbergis in Kyiv today as Russia continues to escalate the security situation with actions and words. We firmly stand united in the face of Moscow’s threats. pic.twitter.com/kdECeTdqKi

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 15, 2021