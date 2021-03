მოლდოვაში კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია დაიწყო

მოლდოვამ კორონავირუსის საწინააღმდეგოდ ვაქცინაციის პროცესი დაიწყო.

ქვეყანაში თავდაპირველად სამედიცინო სფეროს მუშაკები აიცრებიან.

ვაქცინაციის პირველ დღეს ასტრაზენეკას ვაქცინა 751-მა ექიმმა, ექთანმა და სანიტარმა მიიღო.

ქვეყნის პრეზიდენტმა, მაია სანდუმ, რომელიც ამ თანამდებობაზე გასულ წელს აირჩიეს, ვაქცინაციის დაწყებასა და უშუალოდ ვაქცინის საჩუქრად გადაცემაში დახმარებისთვის მადლობა გადაუხადა ევროკავშირის წევრსა და მოლდოვის მეზობელ სახელმწიფოს – რუმინეთს.

