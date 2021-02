“დამწუხრებული ვარ, რაც ხდება ქვეყანაში, რომლის დაცვასაც 23 წელი მოვახმარე” — ესტონეთის ექსპრეზიდენტი

ესტონეთის ყოფილი პრეზიდენტი ტოომას ჰენდრიკ ილვესი საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს ტვიტერზე ეხმაურება. ილვესის თქმით, ღრმადაა შეშფოთებული ქვეყანაში განვითარებული მოვლენებით, დამწუხრებულია და ნაწილობრივ ზიზღსაც განიცდის იმის გამო, რაც ხდება ქვეყანაში, რომლის ხელშეწყობას და დახმარებას თავისი ცხოვრების 23 წელი მიუძღვნა:

“დიპლომატიური რიტორიკისგან განსხვავებით, როდესაც ვამბობ, რომ “ღრმად ვარ შეშფოთებული”, ვგულისხმობ, რომ სერიოზულად ვარ დამწუხრებული და ნაწილობრივ ზიზღსაც განვიცდი იმის მიმართ, რაც ხდება ქვეყანაში, რომლის ხელშეწყობას, დაცვას და დახმარებას 23 წელი მივუძღვენი. ძვირფასო საქართველო, ამაზე უკეთესს იმსახურებ”, — წერს ესტონეთის ყოფილი პრეზიდენტი “ტვიტერზე”.

Unlike diplo-speech, when I say I am “deeply concerned”, it means I am seriously upset, pre-occupied, in part even disgusted by what is going on in a country I have spent 23 years promoting, defending, boosting, helping. You deserve so much better than this, dear Sakartvelo.

— toomas hendrik ilves (@IlvesToomas) February 18, 2021