პრეზიდენტ(ებ)ის “კავკასიური პლატფორმა”

საქართველოს პრეზიდენტის მიერ “კავკასიური პლატფორმის” ინიციატივის მხარდაჭერამ როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე უცხოელ დიპლომატებში დისკუსია გამოიწვია. აშშ-ის ყოფილი ელჩისთვის საქართველოში და ევროპაში აშშ-ის არმიის ყოფილი მთავარსარდლისთვის გაუგებარია, რით ხიბლავს საქართველოს პრეზიდენტს მთიანი ყარაბაღის შესახებ შეთანხმება, რომელიც რეგიონში რუსეთის სამხედრო ყოფნას აძლიერებს? ასევე, რატომ უხსნის საქართველო საჰაერო სივრცეს რუს სამშვიდობებს. კითხვის ნიშნები გამოიწვია იმანაც, თუ რას გულისხმობს სალომე ზურაბიშვილი “კავკასიურ პლატფორმაში” და უჭერს თუ არა იგი მხარს თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეფ თაიფ ერდოღანის ინიციატივას ექვსეულის — აზერბაიჯანი, საქართველო, თურქეთი, რუსეთი, ირანი და სომხეთიც — პლატფორმის შექმნის შესახებ.

საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი 21 დეკემბერს, “ელჩების კონფერენცია 2020”-ისადმი ონლაინ მიმართვაში გამოეხმაურა მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტს, როგორც წლის ერთ-ერთ გამოწვევას ჩვენს რეგიონში. ზურაბიშვილმა სამწუხარო უწოდა საქართველოს პასიურობას რეგიონში მშვიდობის აღდგენის პროცესში და თქვა, რომ “საქართველო ვერ იქნება პასიური კავკასიური პლატფორმის ინიციატივის მიმართ”.

“კიდევ ერთხელ მინდა მივესალმო იმას, რასაც ადრეც მივესალმე, ანუ მშვიდობის აღდგენას, რაც ჩვენთვის და არამხოლოდ ჩვენი მეზობლებისთვის, ყველასთვის, სამივესთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. მთლიანი რეგიონის კეთილდღეობა და განვითარება ამაზეა დამოკიდებული — მშვიდობაზე და სტაბილურობაზე. ამავე დროს, ჩვენ ვიცით, რომ ყველანი ჩართულები იყვნენ ამ მიზნის მიღწევაში, ყველა ფასილიტატორი, ყველა — ჩვენს გარდა! ეს ძალიან სამწუხაროა. სწორედ ყველას ერთად თავმოყრის შესაძლებლობა იყო საუკუნეების მანძილზე საქართველოს ისტორიული როლი კავკასიაში და არის. ამიტომ, მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ საქართველო კავკასიური პლატფორმის ინიციატივის მიმართ ვერ იქნება ვერც პასიური და ვერც მეორეხარისხოვანი”, – განაცხადა სალომე ზურაბიშვილმა და იმედი გამოთქვა, რომ 2021 წელი იქნება ამ კუთხით “ჩვენი გაცოცხლების წელი”.

საქართველოს პრეზიდენტის განცხადებას Twitter-ზე გამოეხმაურნენ აშშ-ის ყოფილი ელჩი საქართველოში იან კელი და ევროპაში აშშ-ის არმიის მთავარსარდალი 2014-17 წლებში ბენ ჰოჯესი.

“ეს “მშვიდობის აღდგენა” იძულებულია რუსეთის სამხედრო ძალების მიერ. და რატომ სურს საქართველოს პრეზიდენტს კავკასიური პლატფორმის ხელშეწყობა, როდესაც ეს ნიშნავს თქვენს რეგიონულ საქმეებში რუსეთისა და ირანისთვის ხმის მიცემის უფლებას”, – წერს იან კელი, ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი ელჩი საქართველოში.

This “return of peace” is enforced by Russian troops. And why does the Georgian President want to promote this Caucasus Platform, when it means giving Russia and Iran a voice in your regional affairs? https://t.co/gVrh1pGOtp

გადამდგარი ამერიკელი გენერალ-ლეიტენანტი ბენ ჰოჯესი, ევროპაში აშშ-ის არმიის მთავარსარდალი 2014-17 წლებში, სვამს კითხვას:

“შეცდომა… საქართველოს პრეზიდენტი უმაღლეს ხელისუფლებას არ წარმოადგენს? რატომ მიესალმება საქართველო გეგმას, რომელიც აცემენტებს რუს ოკუპანტებს ყველა საზღვარზე? რატომ აძლევს საქართველო ნებას რუს “მშვიდობისმყოფელებს”, მისი საჰაერო სივრცის გამოყენებით გადაფრინდნენ აზერბაიჯანში მაშინ, როდესაც რუსეთის ჯარებს ოკუპირებული აქვს საქართველოს მიწები”.

A mistake…doesn’t GEO President represent sovereignty? Why would GEO embrace a plan that cements Russian occupiers on every border and within its own borders? Why does GEO allow Russian “piece keepers” to fly thru its airspace to Armenia while Russian troops occupy GEO land? https://t.co/4wr5Ji0MMW

— Ben Hodges (@general_ben) December 23, 2020