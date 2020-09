რუსეთისა და თურქეთის გამოხმაურება ყარაბაღზე

რაც შეეხება თურქეთს, თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა, ჰულუსი აქარმა დღეს განაცხადა, რომ კავკასიაში “სიმშვიდისა და სტაბილურობის მთავარი ბერკეტი სტაბილურობაში სომხეთის მტრული პოზიციაა. მან [სომხეთმა] უარი უნდა თქვას აგრესიაზე, რომელიც რეგიონს ცეცხლში გაახვევს,”.

მინისტრის ამ განცხადებამდე სიტუაციას ყარაბაღში გამოეხმაურა თურქეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ოფიციალური წარმომადგენელი იბრაჰიმ კალინი გამოეხმაურა. ტვიტერზე გავრცელებულ განცხადებაში მან დაწერა:

“ჩვენ ვგმობთ სომხეთის თავდასხმას აზერბაიჯანზე. სომხეთმა კიდევ ერთხელ დაარღვია საერთაშორისო სამართალი და აჩვენა, რომ მის ინტერესებში მშვიდობა და სტაბილურობა არ შედის,” – ამბობს კალინი და ამატებს, რომ თურქეთი აზერბაიჯანს სრულ სოლიდარობას უცხადებს.

We strongly condemn Armenia’s attack on Azerbaijan. Armenia has once again violated international law and shown that it has no interest in peace and stability.

Turkey stands in full solidarity with Azerbaijan and unreservedly supports its right to self-defense.

— Ibrahim Kalin (@ikalin1) September 27, 2020