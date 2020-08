რა ხდება ცხინვალში – მოკლედ

ამას წინ უძღოდა ცხინვალის დროებითი მოთავსების იზოლატორში პატიმრების მიერ შიმშილობის გამოცხადება „შიმშილით წამების“ გამო. ისინი აპროტესტებენ იმასაც, რომ დე ფაქტო იუსტიციის უწყების ახალი რეგულაციით, პატიმრების ახლობლებს მხოლოდ თვეში ერთხელ შეეძლოთ საკვების შეგზავნა.

სწორედ ცხინვალის იზოლატორში მოკლეს 2018 წლის თებერვალში საქართველოს მოქალაქე არჩილ ტატუნაშვილი, რასაც თბილისში პროტესტი მოჰყვა. მისი ცხედარი ცხინვალმა თბილისს მხოლოდ რამდენიმე კვირის შემდეგ, საერთაშორისო ზეწოლის შემდეგ გადმოსცა.

რა ხდება ახლა?

მომიტინგეებმა ბიბილოვი გააცილეს შეძახილებით: „გადადექი!“ მოგვიანებით დე ფაქტო მთავრობამ ძალის მობილიზება მოახდინა და უსაფრთხოების ზომები გაამკაცრა. რუსეთის ხელისუფლების კუთვნილმა „სპუტნიკმა“ დღეს დილას დაწერა, რომ „ღამემ მშვიდობიანად ჩაიარა“.

დე ფაქტო მთავრობის მედიასაშუალება „რესმა“ 29 აგვისტოს დილას დაწერა, — შინაგან საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი, მერაბ პუხაევი აცხადებს, რომ სამინისტრო მუშაობის გაძლიერებულ რეჟიმზე გადავიდა, რათა „უზრუნველყოს მოსახლეობის უსაფრთხოება“. მათი ცნობითვე, დემონსტრაცია დილის 5 საათისთვის სრულად დაიშალა.

„რესის“ ცნობით, დღეს, 13:00 საათზე, დე ფაქტო პარლამენტის დეპუტატები კვლავ შეიკრიბებიან პარლამენტის საგანგებო სესიაზე, სადაც ოპოზიცია, სავარაუდოდ, კვლავ მოითხოვს მთავარი პროკურორის გადადგომას.

სამხრეთ ოსეთის რეჟიმის შესახებ

როგორც კავკასიის კონფლიქტური რეგიონების ექსპერტი, ვარვარა პახომენკო წერს, იზოლატორში ახალგაზრდა კაცის გარდაცვალებამ სხვა სოციალური პრობლემების ფონზე, — კოვიდპანდემიის პირობებში რუსეთის საზღვრის ჩაკეტვამ, პენსიონერების გაუსაძლისმა პირობებმა, მაღაზიებში საკვების ნაკლებობამ, — მოსახლეობას გარეთ გამოსვლისკენ უბიძგა.

