ქანიე ვესტი ამბობს, რომ აშშ-ს პრეზიდენტობისთვის იბრძოლებს

მუსიკოსი ქანიე ვესტი აცხადებს, რომ 2020 წელს აშშ-ს საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობას მიიღებს.

The Guardian წერს, რომ ჯერჯერობით უცნობია, შეავსებს თუ არა ვესტი ოფიციალურ დოკუმენტებს კანდიდატობისთვის, თუმცა, პოსტში, რომელიც მან ტვიტერზე გამოაქვეყნა, ის წერს:

„ჩვენ უნდა აღვასრულოთ ამერიკის დაპირება ღვთის ნდობით, ჩვენი ხედვის გაერთიანებითა და ჩვენი მომავლის მშენებლობით. მე აშშ-ს პრეზიდენტობისთვის კენჭს ვიყრი,“ – წერს ქანიე ვესტი ტვიტერზე.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION

— ye (@kanyewest) July 5, 2020