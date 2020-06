კრამონი: გერმანიის პროკურატურამ საქართველოს მთავრობაზე “პრორუსული” არასწორად გამოიყენა

ევროპარლამენტარი ვიოლა ფონ კრამონი აცხადებს, რომ გერმანიის პროკურატურამ სიტყვები არასწორად შეარჩია, როცა საქართველოს მთავრობას პრორუსული უწოდა.

ევროდეპუტატი აცხადებს, რომ ქართულმა უწყებებმა, საბედნიეროდ, წარმატებით აიცილა თავიდან თბილისში, სავარაუდოდ, ჩეჩნეთის რესპუბლიკის ლიდერის, რამზან კადიროვის დაკვეთით მკვლელობა და ევროკავშირი მის მეზობლებს მსგავსი საზარელი დანაშაულებებთან ბრძოლაში უნდა დაეხმაროს.

🇬🇪Georgian officials thankfully averted one more murder in #Tbilisi allegedly ordered by #kadyrov. EU should help more its neighbors in fighting such heinous crimes. German prosecutor’s office chose words unfortunately when characterizing Georgian government as “pro-Russian”

— Viola von Cramon (@ViolavonCramon) June 18, 2020