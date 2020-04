სომხეთი: ერთ დღეში 50 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა

23 აპრილის 11:00 საათის მონაცემებით, სომხეთში Covid-19-ით ინფიცირების 1523 შემთხვევაა ოფიციალურად დადასტურებული.

ბოლო 24 საათში 50 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა და 26 პაციენტი გამოჯანმრთელდა. ამჟამად მკურნალობას 840 პაციენტი აგრძელებს. ჯამში 15 960 ტესტია ჩატარებული.

As of April 23, 11:00 AM, 1523 cases of coronavirus have been confirmed in #Armenia with 659 recoveries and 24 deaths. 840 patients with #COVID19 are currently undergoing treatment. In total, 15860 tests have been completed.

Thus, we have 50 new cases and 26 recoveries.

