ტრამპი: „ბერნის ხალხი რესპუბლიკურ პარტიაში უნდა მოვიდეს“

აშშ-ის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი გამოეხმაურა ბერნი სანდერსის გამოთიშვას საპრეზიდენტო მარათონიდან და სანდერსის მხარდამჭერებს მოუწოდა, რესპუბლიკურ პარტიას დაუჭირონ მხარი.

ბერნი სანდერსმა 8 აპრილს გამოაცხადა, რომ პრეზიდენტობისთვის ბრძოლას წყვეტს.ტრამპმა ტვიტერზე დაწერა:

„ბერნი სანდერსი [პრეზიდენტის არჩევნებს] გამოეთიშა. მადლობა ელიზაბეტ უორენს [დემოკრატების ერთ-ერთი კანდიდატი]. ის რომ არა, ბერნი „სუპერ სამშაბათს“ თითქმის ყველა შტატში გაიმარჯვებდა“, – დაწერა ტრამპმა.

„ყველაფერი ზუსტად ისე დასრულდა, როგორც დემოკრატებსა და დემოკრატიული პარტიის ეროვნულ კომიტეტს სურდათ“, – დაწერა პრეზიდეტნმა.

მან ბერნი სანდერსის მხარდამჭერებს მოუწოდა, რესპუბლიკურ პარტიას დაუჭირონ მხარი: „ბერნის ხალხი „რესპუბლიკურ პარტიას“ უნდა შემოუერთდეს“, – დაწერა დონალდ ტრამპმა ტვიტერზე.

Bernie Sanders is OUT! Thank you to Elizabeth Warren. If not for her, Bernie would have won almost every state on Super Tuesday! This ended just like the Democrats & the DNC wanted, same as the Crooked Hillary fiasco. The Bernie people should come to the Republican Party, TRADE!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 8, 2020