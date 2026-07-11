საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ცნობით, 3 ივლისს ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარმა ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს მიმართა, რათა ე.წ. „FARA-ს“ საქმეში მესამე მხარედ ჩაერთოს.
ორგანიზაციის განცხადებით, სტრასბურგის სასამართლომ კომისრის აღნიშნული მოთხოვნა დააკმაყოფილა და საიას აღნიშნული ინფორმაცია აცნობა.
ამ საქმის წარმოება სტრასბურგის სასამართლოში საიამ დაიწყო 2025 წელს 6 მომჩივნის სახელით, სამი ორგანიზაციისა და მათი ხელმძღვანელი ფიზიკური პირების სახელით. მომჩივნები დავობენ იმაზე, თუ როგორ ზღუდავს აღნიშნული კანონი – უცხოეთის აგენტების რეგისტრაციის აქტი (ქართული FARA) სამოქალაქო საზოგადოებასა და მედიას.
კერძოდ, საჩივარში საია აღნიშნავს, რომ რეალურად ეს კანონი მიზნად ისახავს დამოუკიდებელი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების და მედიების გაჩუმებას, დისკრედიტაციასა და დევნას, მათ შორის, სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის დაკისრების ფორმით.
„ხაზგასასმელია, რომ კომისარი აქამდეც ჩაერთო სტრასბურგის სასამართლოში მიმდინარე სხვა საქმეში, რომელიც ეხება რუსულ კანონს. ამ საქმის ფარგლებში ევროპული სასამართლოსთვის წარდგენილ დოკუმენტში კომისარმა ყურადღება გაამახვილა არა მხოლოდ “უცხოეთის გავლენის გამჭირვალობის კანონზე”, არამედ სხვა კანონებზეც, მათ შორის, “უცხოეთის აგენტების რეგისტრაციის აქტზეც” (FARA). კომისარი აღნიშნავს, რომ ორივე კანონი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს აიძულებს დარეგისტრირდნენ როგორც „უცხო ძალის ინტერესების გამტარი ორგანიზაციები“ ანდა „უცხოური პრინციპალის აგენტები“, რაც, კომისრის შეფასებით, ზღუდავს უფლებადამცველების შესაძლებლობას, ისარგებლონ გამოხატვისა და გაერთიანების თავისუფლების უფლებებით. კომისრის თანახმად, ეს განსაკუთრებით თვალსაჩინოა მაშინ, როდესაც ამ ზომებს თან ახლავს ხელისუფლებისა და პროსახელისუფლებო ჯგუფების მხრიდან წარმოებული აგრესიული კამპანია, რომელიც მიზნად ისახავს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების დისკრედიტაციას და მათ ჩამოშორებას გადაწყვეტილების მიღების პროცესებიდან — მათ შორის, მათი წარმოჩენით „სახელმწიფოს მტრებად“ (ან ქართველი ხალხის მტრებად) და მათი დაფინანსების წყაროებზე მუდმივი აპელირებით, როგორც დაბრკოლებაზე, რომელიც ხელს უშლის მათ მიერ საზოგადოებაში მიუკერძოებელი დამკვირვებლის (უშუალოდ სადარაჯო/საზედამხედველო ორგანიზაციის — watchdog) როლის შესრულებას.
აღსანიშნავია, 2026 წლის 2 თებერვალს კომისარმა გააკეთა განცხადება, სადაც მკაცრად დაგმო 2026 წელს ინიციირებული საკანონმდებლო ცვლილებები „გრანტების შესახებ“ კანონსა და სხვა აქტებში. კომისარი კვლავ აღნიშნავს, რომ ეს ცვლილებები სამოქალაქო სექტორის საქმიანობას ზღუდავს და მოუწოდებს ხელისუფლებას, უარი თქვას იმ სამართლებრივ მექანიზმებზე, რომლებიც აფერხებენ საზოგადოებრივი ორგანიზაციების თავისუფალ ფუნქციონირებას“, – ნათვქამია საიას განცხადებაში.
საიას ცნობით, ევროპულმა სასამართლომ კომისარს პოზიციის წარსადგენად განუსაზღვრა ვადა 2026 წლის 31 აგვისტომდე.
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