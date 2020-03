დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრ ბორის ჯონსონს კორონავირუსი დაუდასტურდა, – იუწყება დაუნინგ სტრიტი.

როგორც მისმა სპიკერმა 27 მარტს განაცხადა, ბორის ჯონსონს ტესტი გუშინ საღამოს ჩაუტარდა, მას შემდეგ, რაც მსუბუქი სიმპტომები გამოუვლინდა.

ბრიტანეთის ჯანდაცვის ეროვნული სააგენტოს (NHS-ის) ტესტმა დადებითი პასუხი აჩვენა, რაც ნიშნავს, რომ მას COVID-19-ით ინფიცირება დაუდასტურდა.

პრემიერ-მინისტრი ჯონსონი 55 წლისაა. როგორც ჯონსონმა განაცხადა, ის უკვე თვითიზოლაციაშია, თუმცა გააგრძელებს კრიზისთან გამკლავების ღონისძიებების ხელმძღვანელობას.

ტვიტერზე გავრცელებულ ვიდეოში ჯონსონი ამბობს, რომ მაღალი ტემპერატურა და ხველება აღენიშნება.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.

I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.

Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020