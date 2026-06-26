ექსპრეს ლომბარდი მომხმარებლებთან აქტიური კომუნიკაციისა და მათთვის საინტერესო თემებზე კვალიფიციური ინფორმაციის უწყვეტად მიწოდების მიზნით, საკომუნიკაციო კამპანიას – „ჰკითხე ექსპერტს“ აგრძელებს. ინიციატივის ფარგლებში, კომპანიის სერტიფიცირებული ექსპერტ-შემფასებლები მომხმარებლების შეკითხვებს პასუხობენ და დეტალურ ინფორმაციას აწვდიან.
კამპანია მიზნად ისახავს, გაზარდოს ცნობადობა სალომბარდე მომსახურებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე და მომხმარებლებს მისცეს შესაძლებლობა, მათთვის საინტერესო კითხვებზე პასუხები პირდაპირ სფეროს პროფესიონალებისგან მიიღონ. ამ მიზნით, ინფორმაცია ექსპრეს ლომბარდის ბლოგზე პერიოდულად ქვეყნდება.
პროექტის ფარგლებში პირველი ბლოგპოსტი თემას – „შენი სამკაულის ნამდვილი ღირებულება ლომბარდში“ – ეხება. მასში განხილულია, თუ რა ფაქტორები განსაზღვრავს ძვირფასი ნივთის ღირებულებას და როგორ მიმდინარეობს შეფასების პროცესი.
„როგორც ექსპერტ-შემფასებლის მთავარი ამოცანა ნივთის ღირებულების ზუსტი და სამართლიანი დადგენაა. სწორედ შეფასების პროცესის ირგვლივ არსებული კითხვების გამო შევქმენით ბლოგების სერია – „ჰკითხე ექსპერტს“. ჩვენი ერთ-ერთი უპირატესობა ისაა, რომ საქართველოს მასშტაბით ყველა ფილიალში ვაფასებთ არა მხოლოდ ყვითელ ოქროს, არამედ თეთრ ოქროს, ვერცხლს და ბრილიანტსაც. ამასთან, ვიყენებთ მხოლოდ ისეთ მეთოდებს, რომლებიც ნივთს არ აზიანებს, მისი ემოციური და მატერიალური ღირებულების სრული პატივისცემით“, – ამბობს ნინო პაპკიაური, ექსპრეს ლომბარდის ექსპერტ-შემფასებელი
ექსპრეს ლომბარდი მოუწოდებს მომხმარებლებს, აქტიურად ჩაერთონ კამპანიაში და მათთვის საინტერესო შეკითხვები დასვან. კომპანიის ექსპერტები მზად არიან, თითოეულ კითხვას მომდევნო ბლოგებში უპასუხონ. პროექტისა და შეფასების პროცესის შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად, ეწვიეთ ექსპრეს ლომბარდის ბლოგს.
25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ.
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