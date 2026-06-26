რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ბელგოროდის ოლქის ყოფილი გუბერნატორი ვიაჩესლავ გლადკოვი აფხაზეთში რუსეთის საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩად დანიშნა.
შესაბამისი განკარგულება დღეს, 26 ივნისს რუსეთის სამართლებრივი ინფორმაციის ოფიციალურ პორტალზე გამოქვეყნდა.
დოკუმენტში ნათქვამია: „ვიაჩესლავ ვლადიმირის ძე გლადკოვი დაინიშნოს რუსეთის ფედერაციის საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩად აფხაზეთის რესპუბლიკაში.“
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