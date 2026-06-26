ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს. ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ბელგოროდის ოლქის ყოფილი გუბერნატორი ვიაჩესლავ გლადკოვი აფხაზეთში რუსეთის საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩად დანიშნა.

შესაბამისი განკარგულება დღეს, 26 ივნისს რუსეთის სამართლებრივი ინფორმაციის ოფიციალურ პორტალზე გამოქვეყნდა.

დოკუმენტში ნათქვამია: „ვიაჩესლავ ვლადიმირის ძე გლადკოვი დაინიშნოს რუსეთის ფედერაციის საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩად აფხაზეთის რესპუბლიკაში.“

აფხაზეთში რუსეთის ელჩად დანიშვნამდე ვიაჩესლავ გლადკოვი რუსეთის სხვადასხვა რეგიონში ხელმძღვანელ თანამდებობებს იკავებდა.

2020 წელს იგი ბელგოროდის ოლქის გუბერნატორის მოვალეობის შემსრულებლად დაინიშნა, ხოლო 2021 წელს რეგიონის გუბერნატორად აირჩიეს. ამ თანამდებობას ის 2026 წლის მაისამდე იკავებდა.

როგორც გამოცემა Meduza წერს, მისი წყაროების ინფორმაციით, რომლებიც რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან არიან დაახლოებული, ვიაჩესლავ გლადკოვის მოსკოვში გადაყვანის საკითხი ჯერ კიდევ რამდენიმე წლის წინ განიხილებოდა. წყაროების ცნობით, საუბარი იყო რუსეთის მთავრობის ან სახელმწიფო დუმის სტრუქტურებში მის შესაძლო დანიშვნაზე.

ამავე წყაროების შეფასებით, გლადკოვის აფხაზეთში რუსეთის ელჩად დანიშვნა „ლოგიკური გადაწყვეტილებაა“.

Meduza-ს ინფორმაციით, გლადკოვი სარგებლობს კრემლის პოლიტიკური ბლოკის ხელმძღვანელის, სერგეი კირიენკოს გარემოცვის მხარდაჭერით. სწორედ კირიენკოს პასუხისმგებლობის სფეროში შედის აფხაზეთის მიმართულება.

2022 წლიდან აფხაზეთში რუსეთის ელჩის თანამდებობას მიხაილ შურგალინი იკავებდა.

25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ.

ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას.

დღეს შენი მხარდაჭერა გვჭირდება: გახდი „ბათუმელებისა“ და „ნეტგაზეთის“ მხარდამჭერი, თუნდაც თვეში 1 ლარიდან.

წესებსა და პირობებს დეტალურად შეგიძლია გაეცნო მხარდაჭერის პლატფორმაზე.