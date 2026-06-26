დღეს, 26 ივნისს, ზუსტად ერთი თვე გავიდა მას შემდეგ, რაც „ბათუმელებისა“ და „ნეტგაზეთის“ გადასარჩენად მხარდაჭერის კამპანია დავიწყეთ და მკითხველებს მოვუწოდეთ, თუნდაც თვეში ერთი ლარით გახდნენ ჩვენი დონორები.
ერთი თვის თავზე გვინდა მკითხველებს კამპანიის პირველი შედეგების შესახებ მივაწოდოთ ინფორმაცია:
მხარდაჭერის პლატფორმის გახსნიდან რამდენიმე დღეში, ჩვენი მკითხველებიდან მიღებული ყოველთვიური და ერთჯერადი შემოწირულების დამსახურებით, “ბათუმელებისა” და “ნეტგაზეთის” საბანკო ანგარიშებზე დავალიანება დაიფარა და შემოსავლების სამსახურმა ინკასო მოხსნა.
ამჟამად ორგანიზაციის საჯარიმო დავალიანება, რომელსაც “ქართული ოცნების” ხელისუფლება ამ ხნის განმავლობაში ჩვენზე ფინანსური ზეწოლის ერთ-ერთ მექანიზმად იყენებდა, სრულად დაფარულია და ეს ჩვენი მკითხველების დამსახურებაა, იმ ადამიანების, ვინც მხარდაჭერის პლატფორმას პირველივე თვეს შემოუერთდა, ან ერთჯერადად ჩარიცხა თანხა ჩვენს ანგარიშზე.
26 ივნისის მდგომარეობით, „ბათუმელებმა“ და „ნეტგაზეთმა“ მიიღო 5, 575 ლარი ყოველთვიური მხარდაჭერის ფარგლებში და 25, 000 ლარი ერთჯერადი შემოწირულება პირდაპირ საბანკო ანგარიშზე. სწორედ ამ შემოსული თანხით მოიხსნა ინკასო ორგანიზაციის ანგარიშებზე.
მადლობა ჩვენს გამომწერებს, რომლებიც მზად არიან მთელი წელი იყვნენ ჩვენთან ერთად და მადლობა ჩვენს ერთჯერად მხარდამჭერებს!
„ბათუმელებისა“ და „ნეტგაზეთის“ მხარდაჭერის კამპანია ამით არ სრულდება, რეპრესიული კანონმდებლობის პირობებში თქვენი, მკითხველების მხარდაჭერის გარეშე ვერ შევძლებთ ვიყოთ თქვენი ხმა.
ჩვენს ვებგვერდებზე ნახავთ მხარდაჭერის ღილაკს, რომლის საშუალებითაც შეგიძლიათ მხარი დაგვიჭიროთ თვეში 1, 5, 10 ან 20 ლარით, ერთი წლის განმავლობაში.
დაარსებიდან დღემდე „ბათუმელები“ და „ნეტგაზეთი“ არ ყოფილა არც ერთი პოლიტიკური ან ბიზნეს-ჯგუფის საკუთრება, ჩვენ ყოველთვის ვეკუთვნოდით საზოგადოებას, სწორედ ამიტომ მოგმართავთ თქვენ:
შემოუერთდით ჩვენი მხარდაჭერის კამპანიას, გახდით ჩვენი დონორი – ამისთვის თვეში მხოლოდ 1 ლარიც საკმარისია, ეს მოგვცემს ძალას და შესაძლებლობას, რომ სიმართლე ყოველთვის ითქვას, რომ სიმართლე ყოველთვის ჩანდეს.
ჩვენ ვარსებობთ თქვენთვის და თქვენით.
გადადით მხარდაჭერის პლატფორმაზე და გაეცანით პირობებს:
დაუჭირე მხარი „ბათუმელებს“ და „ნეტგაზეთს“
25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ.
ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას.
დღეს შენი მხარდაჭერა გვჭირდება: გახდი „ბათუმელებისა“ და „ნეტგაზეთის“ მხარდამჭერი, თუნდაც თვეში 1 ლარიდან.
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