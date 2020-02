შვედეთიც იზიარებს შეშფოთებას უგულავას საქმის გარემოებებზე – საგარეო საქმეთა მინისტრი

შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ან ლინდე განცხადებას აქვეყნებს ტვიტერის ოფიციალურ გვერდზე გიგი უგულავას დაკავებასთან დაკავშირებით.

მისი თქმით, შვედეთი იზიარებს ევროკავშირის შეშფოთებას უგულავს საქმის გარშემო არსებულ გარემოებებზე:

“როგორც ახლო მეგობრები, საქართველოს მოვუწოდებთ განსხვავებული პოზიციების დაახლოების, დემოკრატიისა და კანონის უზენაესობის ხელშეწყობისკენ”, – წერს შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი.

Sweden shares EU concerns about circumstances around the case of Ugulava. As a close friend of Georgia we call for steps to narrow divisions and uphold the highest standards of democracy and rule of law. https://t.co/zfPLfv99L5

