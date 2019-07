„რამადა ენკორ თბილისი ვინდჰემისაგან“ რეგიონში საუკეთესო რამადა ენკორად დასახელდა

სასტუმრო რამადა ენკორ თბილისი მსოფლიოში უმსხვილესი სასტუმრო ჯგუფის „Wyndham Hotels & Resorts“-ის წევრია და მან ევროპის, შუა აზიისა და აფრიკის რეგიონში (EMEA) 2018 წლის საუკეთესო რამადა ენკორის ტიტული მოიპოვა. სასტუმრო ასევე წარდგენილია Wyndham Hotels & Resorts-ის მსოფლიო ქსელის საუკეთესო სასტუმროს ნომინაციაზე, რომლის გამარჯვებულიც სექტემბერში, ლას-ვეგასში გამოვლინდება.

რამადა ენკორ თბილისმა ჯილდო საუკეთესო მომსახურების, მაღალი სტანდარტების, ხარისხისა და სტუმართა მაღალი კმაყოფილების საფუძველზე დაიმსახურა. სასტუმრომ ასევე მაღალი შეფასება მიიღო Wyndham Hotels & Resorts -ის წარმომადგენლებისა და აუდიტორებისგან, რომლებიც საერთაშორისო სტანდარტის მიხედვით სწავლობენ და ამოწმებენ ბრენდის ოპერირებასა და წარმატებას გახსნის დღიდან.

2018 წელს სასტუმრომ ტურიზმის ეროვნული ჯილდოც მოიპოვა, Welcome to Georgia-ს მიერ დასახელებულ ნომინაციაში –

The Best Value – Standard Accommodation.