ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით, 31 მაისის მდგომარეობით, პენიტენციურ დაწესებულებებში განთავსებული იყო 12 135 პატიმარი, მათ შორის- 11 558 კაცი და 577 ქალი.
მართალია, მსჯავრდებულთა საერთო რაოდენობა (12 135) დადგენილ ლიმიტზე 197 ერთეულით (1.6%) ნაკლებია, თუმცა კონკრეტულად გლდანის, ქსნისა და ქუთაისის ციხეებში პატიმართა დასაშვები ლიმიტი საგანგაშოდ გადაცილებულია.
- ქსნის #15 – 57%-ით მეტი პატიმარია
- გლდანის #8 – 32%-ით მეტი პატიმარია
- ქუთაისის #2 – 30%ით მეტი პატიმარია
ამავე სტატისტიკის მიხედვით, მაისში პენიტენციური დაწესებულებები სხვადასხვა საფუძვლით დატოვა 661-მა პირმა. გიორგი ბურჯანაძე სოციალურ ქსელში წერს, რომ მიუხედავად ამისა, აპრილთან შედარებით 186-ით გაიზარდა პატიმართა რაოდენობა.
25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ.
ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას.
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