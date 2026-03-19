მარკო რუბიო სამძიმარს უცხადებს ქართველ ხალხს ილია მეორის გარდაცვალების გამო

20 მარტი, 2026
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

აშშ-ს სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო სამძიმარს უცხადებს ქართველ ხალხს ილია მეორის გარდაცვალების გამო.

„ჩვენ ვგლოვობთ უწმინდესის, საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის, ილია II-ის გარდაცვალებას და გულწრფელ სამძიმარს ვუცხადებთ საქართველოს მოსახლეობას, ისევე როგორც საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ყველა მორწმუნეს. მისი სულიერი წინამძღოლობა და წარუშლელი მემკვიდრეობა მომავალ თაობებს ემახსოვრებათ. მშვიდობით განისვენოს”, – ნათქვამია რუბიოს განცხადებაში.

პატრიარქის დაკრძალვა კვირას, 22 მარტს გაიმართება. როგორც ილია II-მ დაიბარა, მას თბილისში, სიონის საკათედრო ტაძარში დაკრძალავენ. ილია II-ის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით გამოცხადებული ეროვნული გლოვა 22 მარტის ჩათვლით გაგრძელდება. ილია მეორე 93 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ის ნახევარი საუკუნის განმავლობაში მართავდა საქართველოს ეკლესიას.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

34 576-მა ყარაბაღელმა სომხეთის მოქალაქეობა მიიღო – ერევანი

ზუგდიდის აქციების მედროშეს წლამდე პატიმრობა ემუქრება – აქტივისტი

ზახაროვა “ოცნების” მთავრობას “საინტერესო სპორტულ თამაშში” ეპატიჟება

“ილია მეორის წვლილი სამუდამოდ დარჩება ყველას მეხსიერებაში” – ფაშინიანი

მარკო რუბიო სამძიმარს უცხადებს ქართველ ხალხს ილია მეორის გარდაცვალების გამო 20.03.2026
მარკო რუბიო სამძიმარს უცხადებს ქართველ ხალხს ილია მეორის გარდაცვალების გამო
ილია მეორის დაკრძალვაზე კირილი ბელარუსის ეგზარქოსს გზავნის – “სპუტნიკი” 19.03.2026
ილია მეორის დაკრძალვაზე კირილი ბელარუსის ეგზარქოსს გზავნის – “სპუტნიკი”
ლუკაშენკომ კიდევ 250 პოლიტპატიმარი გაათავისუფლა, მათ შორის ჟურნალისტი ქალი 19.03.2026
ლუკაშენკომ კიდევ 250 პოლიტპატიმარი გაათავისუფლა, მათ შორის ჟურნალისტი ქალი
“ოცნებას” ეუთოში 27-კაციანი სიიდან შეეძლო თავადაც დაენიშნა ექსპერტი, თუმცა ეს არ გააკეთა – ინტერვიუ 19.03.2026
“ოცნებას” ეუთოში 27-კაციანი სიიდან შეეძლო თავადაც დაენიშნა ექსპერტი, თუმცა ეს არ გააკეთა – ინტერვიუ
Freedom House-ის მიხედვით, საქართველოს რეიტინგი გაუარესებას განაგრძობს 19.03.2026
Freedom House-ის მიხედვით, საქართველოს რეიტინგი გაუარესებას განაგრძობს
ქართული წარმოების ნავთობის ექსპორტი 2175%-ით გაიზარდა, ვყიდით ტოგოშიც 19.03.2026
ქართული წარმოების ნავთობის ექსპორტი 2175%-ით გაიზარდა, ვყიდით ტოგოშიც
პასუხისმგებლობა, პირველ რიგში, ხელისუფლებას ეკისრება, ჩვენ საქართველო ჩიხში არ შეგვიყვანია – ევროკომისიის წარმომადგენელი 19.03.2026
პასუხისმგებლობა, პირველ რიგში, ხელისუფლებას ეკისრება, ჩვენ საქართველო ჩიხში არ შეგვიყვანია – ევროკომისიის წარმომადგენელი
რუსი ბლოგერი ფსიქიატრიულში მოათავსეს პუტინის კრიტიკის შემდეგ 19.03.2026
რუსი ბლოგერი ფსიქიატრიულში მოათავსეს პუტინის კრიტიკის შემდეგ