ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ (PACE) საქართველოს შესახებ კრიტიკული რეზოლუცია მიიღო.
რეზოლუციას ოფიციალურად ჰქვია „დემოკრატიული ინსტიტუტების ფუნქციონირება საქართველოში“, თუმცა ყველა მიმართულებით დემოკრატიის უკუსვლასა და დამოუკიდებელი ინსტიტუტების არარსებობას შეეხება.
დოკუმენტის მიხედვით, საპარლამენტო ასამბლეა კვლავ იზიარებს წინა კრიტიკულ რეზოლუციებში გამოხატულ სერიოზულ შეშფოთებას საქართველოში ღრმა პოლიტიკური და სოციალური კრიზისის გამო.
ასამბლეა აღნიშნავს, რომ წინა რეზოლუციის მიღების შემდეგ, საქართველოში შეუჩერებლად გაგრძელდა დემოკრატიული უკუსვლა, ისევე როგორც რეპრესიები სამოქალაქო საზოგადოების, პოლიტიკური ოპოზიციისა და განსხვავებული აზრის მქონე პირთა მიმართ.
- რეპრესიული კანონები, პოლიტპატიმრები, განათლების რეფორმა, სადიგოვის გაძევება – რა საკითხები მოხვდა PACE-ს რეზოლუციაში
საქართველოს საკითხზე ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის (PACE) მონიტორინგის თანამომხსენებლებმა, ედიტ ესტრელამ და საბინა ჩუდიჩმა დებატებზე აღნიშნეს, რომ საქართველოს ხელისუფლება ვერ ახერხებს შინაარსიან დიალოგს ევროპის საბჭოსთან და, ფაქტობრივად, არცერთ რეკომენდაციას არ ასრულებს.
„სამწუხარო და ძალიან შემაშფოთებელია, რომ მმართველი უმრავლესობის ინიციატივა საქართველოში თითქმის ყველა დემოკრატიული ოპოზიციური პარტიის აკრძალვის შესახებ კვლავ დღის წესრიგში რჩება და ბოლო დროს მისი მასშტაბები გაფართოვდა. გრძელდება თითქმის მთელი დემოკრატიული ოპოზიციის ხელმძღვანელობის სისხლისსამართლებრივი დევნა პოლიტიკურად მოტივირებული და შეთითხნილი ბრალდებებით. ბოლო კვირებში პროკურატურის ძალისხმევა გააქტიურდა. გენერალურმა პროკურორმა ე.წ. საბოტაჟის საქმეზე რამდენიმე მოსმენა გამართა. თუ ეს ორი მიმართულება გაგრძელდება, ეს საქართველოში, ფაქტობრივად, ერთპარტიულ სისტემას დაამკვიდრებს, რაც მიუღებელია და შეუთავსებელია ევროპის საბჭოს წევრობასთან“, — განაცხადა ესტრელამ.
საბინა ჩუდიჩმა, თავის მხრივ, დასძინა, რომ საქართველოს ხელისუფლების რეაქცია ევროპის საბჭოს და მისი ინსტიტუტების ნებისმიერ წუხილზე ან კრიტიკაზე სულ უფრო უგულებელყოფილი და მტრული ხდება.
„დღეს განვიხილავთ დემოკრატიული ინსტიტუტების ფუნქციონირებას საქართველოში. თუმცა სათაური უნდა უყოს დემოკრატიული ინსტიტუტების უფუნქციობა“, — განაცხადა ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის (PACE) წევრმა, ესტონელმა დეპუტატმა ერიკ ნილს კროსმა.
მისი თქმით, ელენე ხოშტარიას და ყველა პოლიტპატიმრების გათავისუფლება უნდა იყოს ევროპის წინაპირობა ნებისმიერი დიალოგის, თანამშრომლობისა და ჩართულობისთვის საქართველოსთან.
საქართველოსთან დიალოგის წინაპირობად პოლიტპატიმრების გათავისუფლება დააყენეს სხვა დეპუტატებმაც.
ასევე, იყო მოწოდებები ეროვნული მთავრობებისთვის, სანქციები დაუწესონ ბიძინა ივანიშვილს და ადამიანის უფლებების შეზღუდვაზე პასუხისმგებელ პირებს საქართველოში.
„ჟურნალისტების, პოლიტიკოსებისა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელთა სია, რომლებიც ახლა პატიმრობაში იმყოფებიან, კიდევ უფრო გაიზარდა. მსურს ასამბლეის ყურადღება განსაკუთრებით ოთხ მათგანზე შევაჩერო: მზია ამაღლობელი, პატივსაცემი ჟურნალისტი; აქციის ორი მონაწილე — საბა ჯიქია და საბა სხვიტარაძე; ელენე ხოშტარია, ოთხი შვილის დედა, რომელიც მძიმედ ავადაა და მოკლებულია სამედიცინო დახმარებას. ამ სახელების მიღმა კიდევ ათობით სხვა ადამიანია და ამ ასამბლეამ უნდა უზრუნველყოს, რომ მათი ხმა მთელ კონტინენტზე ისმოდეს. რეპრესიები უნდა შეწყდეს. ყველა პოლიტპატიმარი უნდა გათავისუფლდეს და უნდა ჩატარდეს თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები. ამ ვითარებაში გაერთიანებული სამეფოს მთავრობამ თავისი როლი უნდა შეასრულოს ლონდონში დაბანდებული „ბინძური ფულის“ დასანქცირებაში და თავიდან აიცილოს ბრალდებები ქართველი ხალხის ჩაგვრაში თანამონაწილეობის შესახებ“, — განაცხადა ბრიტანელმა დეპუტატმა ლეიბორისტული პარტიიდან პერან მუნმა.
ხელისუფლებასთან ერთად, ქართული ოპოზიციაც გააკრიტიკა ესპანელმა დეპუტატმა მემარცხენეების ჯგუფიდან ლაურა კასტელმა.
„პოლიტიკური დებატები და კონკურენცია ძალიან საჭიროა. სამწუხაროდ, ქართველი პოლიტიკოსების დიდი ნაწილი საპირისპირო მიმართულებით მოქმედებს. ამჟამად ისინი, რომლებიც მხარს უჭერენ ხელისუფლებას, ძალიან ხშირად ხუჭავენ თვალს ოპოზიციური პარტიების პოლიტიკოსების მიმართ განხორციელებულ მძიმე გადაცდომებზე. სიტყვის თავისუფლება, თავისუფალი პრესის უფლება და საზოგადოების თავისუფლად მოქმედების უფლება — ეს ყველაფერი გაუმართლებელი ზეწოლის ქვეშაა. მიუღებელია, რომ პოლიტიკოსები ციხეში იყვნენ, მაშინ როცა ისინი პარლამენტში და საჯარო დებატებში უნდა მონაწილეობდნენ. ამავდროულად, ზოგიერთი ოპოზიციური ძალა უფრო მეტად არის დაკავებული ხელისუფლების ყველაფერში დადანაშაულებით, მაგრამ ავიწყდებათ, რომ მათი ადგილი იმ ინსტიტუციებშია, სადაც მათ შეუძლიათ და უნდა იმუშაონ. პარლამენტის ბოიკოტირებას აზრი არ აქვს და ეს არ ეხმარება საქართველოს მოქალაქეებსა და მთლიანად საზოგადოებას“, — თქვა მან.
„დიპლომატია ყოველთვის არ ჭრის ავტორიტარ ლიდერებთან“, — აღნიშნა ალბანა ვოკშიმ და გენერალურ მდივანს მოუწოდა, ადეკვატური ეროვნული გამოძიების არარსებობის პირობებში, უზრუნველყოს დამატებითი კონტროლი მომიტინგეების წინააღმდეგ ქიმიური ნივთიერებების სავარაუდო გამოყენების შესახებ.
ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის 52-ე მუხლით, ევროპის საბჭოს გენერალური მდივნის შესაბამისი მოთხოვნით, ყოველი მაღალი ხელშემკვრელი მხარე წარმოადგენს განმარტებას, თუ რა გზით უზრუნველყოფს მისი შიდა სამართალი კონვენციის დებულებათა სრულად განხორციელებას.
25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ.
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