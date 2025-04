კალასი: გრანტების კანონი კიდევ უფრო ამცირებს სამოქალაქო სივრცეს

„დღეს საქართველომ მიიღო კანონი, რომელიც კიდევ უფრო ამცირებს სამოქალაქო სივრცეს“, — ასე ეხმაურება ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალასი მთავრობის ნებართვის გარეშე გრანტების გაცემის აკრძალვას „ქართული ოცნების“ მიერ.

„სასწრაფოდ და კონსულტაციის გარეშე მიღებული ეს კანონი ემატება ბოლოდროინდელ რეპრესიულ კანონმდებლობას. ეს ნაბიჯები ძირს უთხრის საქართველოს ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსს და ძირითად დემოკრატიულ პრინციპებს“, — წერს კალასი X-ზე.

Today, Georgia adopted a law that further shrinks civic space.

Rushed and passed without consultation, it adds to recent repressive legislation.

These steps undermine Georgia’s EU candidate status and core democratic principles.

— Kaja Kallas (@kajakallas) April 16, 2025