EU საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებთან დაკავშირებულ ტერმინოლოგიას ცვლის

ევროკავშირი თავის ოფიციალურ კომუნიკაციაში აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონებთან დაკავშირებულ ტერმინოლოგიას ცვლის და ამკვიდრებს სიტყვას „ოკუპირებული“.

ერთეული გამონაკლისი შემთხვევის გარდა, ამ დრომდე ევროკავშირის სტრუქტურების განცხადებებსა და დოკუმენტებში (აქ არ იგულისხმება ევროპარლამენტის რეზოლუციები), აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებთან დაკავშირებით გამოიყენებოდა ტერმინი „breakaway“, რომელიც აღნიშნავს გამოყოფისკენ სწრაფვას (ევროკავშირი ქართულ შესატყვისად იყენებს ტერმინს „თვითგამოცხადებული“). რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომიდან თითქმის 16 წლის თავზე, ევროკავშირის ტერმინოლოგია ოფიციალურად იცვლება „ოკუპირებულის“ დამატებით.

რა ხდება?

ევროკავშირის მუდმივ წარმომადგენელთა კომიტეტის (COREPER) 8 მაისის სხდომის დღის წესრიგში შეტანილი იყო საკითხი „კონფლიქტებთან დაკავშირებული ტერმინოლოგია: საქართველო“. დოკუმენტი EU-ის საჯარო რეესტრში ხელმისაწვდომი არ არის. „ნეტგაზეთმა“ ის ოფიციალური წესით გამოითხოვა საბჭოს გენერალური სამდივნოსგან.

მიღებული დოკუმენტიდან ირკვევა, რომ 2023 წლის 24 ოქტომბერს, ევროკავშირის პოლიტიკური და უსაფრთხოების კომიტეტის სხდომაზე ბორელის საგარეო ქმედებათა სამსახურმა (EEAS) შესთავაზა ადაპტაცია კონფლიქტებთან დაკავშირებული ტერმინოლოგიის, რომელსაც ევროკავშირი იყენებს საქართველოს რეგიონების, აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის მიმართ.

ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მიერ დამატებითი ინფორმაციის მოთხოვნის საპასუხოდ, EEAS-მა რეკომენდაცია გაუწია ფორმულირების „აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ოკუპირებული თვითგამოცხადებული რეგიონების“ გამოყენებას ევროკავშირის მიერ საჯარო და საქართველოს ხელისუფლებასთან კომუნიკაციაში.

PSC-ში განხილვის შემდეგ, 2024 წლის 29 აპრილს, აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის საკითხებში ევროკავშირის საბჭოს სამუშაო ჯგუფმა (COEST) მიაღწია შეთანხმებას ტერმინოლოგიის ადაპტაციაზე. მას შემდეგ, რაც COREPER-იც შეთანხმდა, რეკომენდაცია საბოლოოდ დასამტკიცებლად ევროკავშირის საბჭოს წარედგინა.

ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა სამსახურში „ნეტგაზეთს“ განუცხადეს, რომ დოკუმენტი საბოლოოდ მიღებულ იქნა ევროკავშირის საბჭოს 2024 წლის 13-14 მაისს სხდომებზე და შემდგომ პროცედურებს არ საჭიროებს.

ტერმინ „ოკუპაციის“ გამოყენების პრაქტიკა

განსხვავებით ევროპარლამენტისგან, რომელიც გაცილებით თავისუფალია თავის ფორმულირებებში, ევროკავშირის აღმასრულებელი ხელისუფლების მხრიდან ტერმინ „ოკუპაციის“ გამოყენების მხოლოდ ცალკეული შემთხვევები არსებობს წლების განმავლობაში.

საქართველოს კონფლიქტებთან დაკავშირებით ტერმინოლოგიის საერთო ადაპტაციაზე ფიქრი ევროკავშირმა 2023 წლიდან დაიწყო.

ნოემბერში სოფელ კირბალთან რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ საქართველოს მოქალაქე თამაზ გინტურის მკვლელობის ფაქტს ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი ჯოზეფ ბორელი X-ზე გამოეხმაურა და დაწერა, რომ რუსეთის შეიარაღებული ძალების ყოფნა საქართველოს ოკუპირებულ თვითგამოცხადებულ ტერიტორიებზე უკანონოა“.

The EU strongly condemns the killing of a Georgian citizen and the detention of another one by the Russian border guards in Kirbali. We call for an immediate release.

Russian military presence in the Georgian occupied breakaway regions of Abkhazia and South Ossetia is illegal.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 7, 2023