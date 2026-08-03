ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია გმობს კიბერ-თავდასხმებს „სტუდია მონიტორზე“ და მას სოლიდარობას უცხადებს. დღეს „მონიტორის“ Facebook გვერდი წაიშალა. „მონიტორი“ გეგმავდა დღეს გამოექვეყნებინა გამოძიება თაღლითური „ქოლ-ცენტრების“ შესახებ, რომლის ანონსიც მანამდე გაავრცელა.
ქარტიის განცხადებაში ნათქვამია, რომ დღეს, 3 აგვისტოს, ბოლო ორი თვის განმავლობაში უკვე მესამედ, კიბერ-თავდასხმის გამო საქმიანობაში ხელი შეეშალა „სტუდია მონიტორს“. 25 ივლისს მსგავსი საბაბით გაითიშა „სტუდია მონიტორის“ YouTube-არხი. მოგვიანებით არხი აღდგა.
ქარტია აღნიშნავს, რომ უფრო ადრე, 1 ივლისს, Meta-მ Facebook-სა და Instagram-ზე, ასევე YouTube-ზე, „სტუდია მონიტორის“ რამდენიმე მასალა წაშალა, რომლებიც არალიცენზირებულ ონლაინ კაზინოების ქსელთან ქართული სამშენებლო კომპანიების შესაძლო კავშირებს აღწერდა. მოგვიანებით ეს მასალები თავის ადგილზე დაბრუნდა.
„ქარტია Meta-ს მოუწოდებს, სწრაფად აწარმოოს გამოძიება და აღადგინოს „სტუდია მონიტორის“ წაშლილი გვერდი.
ქვეყანაში დაუსჯელად მოქმედებენ კიბერ-დამნაშავეები და დიდი რესურსები იხარჯება ტროლ-ბოტების ქარხნებზე, რომლებიც რეგულარულად ესხმიან თავს „ქართული ოცნების“ მიმართ კრიტიკულად განწყობილ ორგანიზაციებს, ექსპერტებს და აქტივისტებს, მედიასაშუალებებს და ჟურნალისტებს. ისინი ავრცელებენ დეზინფორმაციას და საზოგადოებრივი აზრით მანიპულირებას ცდილობენ.
ქარტია სოლიდარობას უცხადებს „სტუდია მონიტორს“ და მის გაბედულ ჟურნალისტებს, რომლებიც მაღალი საზოგადოებრივი პასუხისმგებლობითა და პროფესიონალიზმით აშუქებენ ყველაზე კომპლექსურ საკითხებს – შიფრავენ კორუფციულ სქემებს, რომელთა მეშვეობით ძალაუფლების მქონე ჯგუფები ძარცვავენ ქვეყნის ბიუჯეტს და მოქალაქეებს, მონაწილეობენ საერთაშორისო კრიმინალში და ძირს უთხრიან დემოკრატიულ წყობასა და ინსტიტუტებს“, – წერია განცხადებაში.
„აშკარაა ჩვენთვის, არც კი გვაქვს ეჭვი, რომ ეს არის ორგანიზებული შეტევა და, ვფიქრობთ, ჩვენი გაჩუმების მცდელობა, თუმცა ჩვენ რაც შეგვიძლია, ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ეს ასე არ მოხდეს და რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა ნახოს ჩვენი ჟურნალისტური გამოძიებები. რა თქმა უნდა, ამ შეტევას ჩვენ წინააღმდეგ ვუკავშირებთ ჩვენს ჟურნალისტურ გამოძიებებს“, – გვეუბნება დუდუნია.
25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ.
ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას.
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