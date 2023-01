რა ხდება სპორტული კარიერის შემდეგ – ანტონ ფეიქრიშვილის ამბავი დეპრესიაზე

საფრანგეთში, დიდი ბრიტანეთის გაერთიანებულ სამეფოსა და საქართველოში 18-წლიანი წარმატებული სპორტული კარიერის შემდეგ 35 წლის ანტონ ფეიქრიშვილმა რაგბის თამაში დაასრულა. ის სამშობლოში დაბრუნდა და მწვრთნელი გახდა.

როგორც თავად გვიყვება, კარიერის დასრულებიდან მალევე დაეწყო შფოთვები და ფიქრები იმაზე, თუ რა უნდა გაეკეთებინა შემდეგ, როგორი იქნებოდა მისი მომავალი ცხოვრება თამაშის, გულშემატკივრების შეძახილების და ყველა იმ უპირატესობის გარეშე, რაც წარმატებულ სპორტსმენობას ახლავს თან.

ის საქართველოში ერთ-ერთი პირველი სპორტსმენია, რომელმაც კარიერის დასრულების შემდეგ გამოწვეულ დეპრესიაზე ხმამაღლა საუბარი დაიწყო. ანტონი გვეუბნება, რომ ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში ბევრჯერ ჰქონია სუიციდური ფიქრები, თუმცა, მისი თქმით, ამ ყველაფერზე ხმამაღლა, საჯაროდ საუბარმა შვება მოჰგვარა.

115 კილოგრამი ვარ, 1.83 მეტრი, ამხელა ჯანიანი… მთელი ევროპა წაქცეული მყავს და ვფიქრობდი, როგორ ვუთხრა ვინმეს, დეპრესია მაქვს-მეთქი. სირცხვილის მომენტიც მქონდა…

უკვე აღარ შემეძლო, ახალი წელი არ გამიხარდა, ბავშვისთვის ვიყავი, ფაქტობრივად, რომ ბავშვს უხაროდა. რომ დამთავრდა ეს ყველაფერი და ყველამ დაიძინა, ტვიტერზე დავწერე მიშველეთ, აღარ შემიძლია-მეთქი.

I need help please 🙏🏼

