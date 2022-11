„გარდაცვლილი კაცი აირჩიეს“ – ზარქუას მანიპულაციური განცხადება აშშ-ის არჩევნებზე

„ქართული ოცნების“ პარლამენტარმა, ირაკლი ზარქუამ შეერთებული შტატების ბოლო არჩევნებთან დაკავშირებით მანიპულაციური განცხადება გააკეთა და დეზინფორმაცია გაავრცელა.

ზარქუამ კვირას, 13 ნოემბერს, ტელეკომპანია „იმედის“ ეთერში გააკრიტიკა შეერთებულ შტატებში ჩატარებული კონგრესის შუალედური არჩევნები, თქვა, რომ ეუთო/ოდირის დასკვნის თანახმად, იყო „პოლარიზაცია, [ამომრჩევლის] მოსყიდვა, დაშინება“ და დასძინა:

ზარქუამ ასევე განაცხადა:

„ნეტგაზეთმა“ პარლამენტარის განცხადებები გადაამოწმა:

8 ნოემბრის არჩევნების შედეგად, პენსილვანიის წარმომადგენლად ხმების 85%-ით მართლაც აირჩიეს დემოკრატების კანდიდატი ტონი დელუკა, რომელიც 9 ოქტომბერს გარდაიცვალა. თუმცა ეს საკითხი არანაირად არ უკავშირდება არჩევნების გაყალბებას ან რაიმე მანიპულაციას.

საქმე ისაა, რომ შტატების კანონმდებლობით, კანდიდატების დაყენება შესაძლებელია მხოლოდ ბიულეტენების დაბეჭდვამდე.

საარჩევნო ბიულეტენები 28 სექტემბერს დაიბეჭდა, ხოლო 85 წლის დელუკა, – რომელიც მანამდეც იყო პენსილავიის წარმომადგენელი წარმომადგენელთა პალატაში, – ბიულეტენების დაბეჭდვის შემდეგ, 9 ოქტომბერს გარდაიცვალა, რაც ნიშნავს, რომ მისი ჩანაცვლება ვერ მოხერხდებოდა.

პენსილვანიაში სპეციალური არჩევნები გაიმართება დელუკას შემცვლელის ასარჩევად.

წარმომადგენელთა პალატაში დემოკრატიული პარტიის ოფიციალურმა გვერდმა ტვიტერზე დაწერა:

While we’re incredibly saddened by the loss of Representative Tony DeLuca, we are proud to see the voters to continue to show their confidence in him and his commitment to Democratic values by re-electing him posthumously. A special election will follow soon. pic.twitter.com/CfLnSCuvK9

— PA House Dems (@PAHDCC) November 9, 2022