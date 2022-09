„აზვოსტალის“ მცველთა ნაწილი თავისუფალია – უკრაინა

„აზოვსტალის“ მცველთა ნაწილი თავისუფალია. შესაბამის ინფორმაციასა და ფოტო-ვიდეომასალას უკრაინულ მედიასთან ერთად უკრაინის უმაღლესი რადაც ავრცელებს.

როგორც Suspilne წერს, ტყვეთა გაცვლა ჩერნიჰივის ოლქში მოხდა. გათავისუფლებულებს შორის არიან მარიუპოლის საპატრულო პოლიციის უფროსი – მიხაილო ვერშინინი და „აზოვსტალის“ ერთ-ერთი მცველი – ეკატერინა პოლიშჩუკი, რომელსაც „პტაშკად“ იცნობენ.

ჯერჯერობით უცნობია სხვა დეტალები და ოფიციალური დადასტურებული ინფორმაციაც, თუმცა, როგორც Kiyv Independent იუწყება, თავისუფალია რუსეთის ტყვეობაში მყოფი 10 მებრძოლი, მოლაპარაკებებში კი საუდის არაბეთი მონაწილეობდა.

Mykhailo Dianov, senior sergeant of the 36th brigade. A true Hero of #Azovstal! Finally home!

The first photo is Mykhailo on Azovstal.

The second photo – finally released from captivity! pic.twitter.com/NfQtGmKchH

— Oleksiy Goncharenko (@GoncharenkoUa) September 21, 2022