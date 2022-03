“ქართული ლეგიონი”: დავაკავეთ მტრის დივერსანტები

უკრაინაში მყოფი “ქართული ლეგიონი” აცხადებს, რომ დააკავეს რუსეთის სასარგებლოდ მომუშავე დივერსანტები, რომლებიც უკრაინაში მყოფი ქართველ მებრძოლებს იღებდა მიზანში.

“ქართულ ლეგიონს”, რომელიც უკრაინაში მაიდნის მოვლენების შემდეგ შეიქმნა, მამუკა მამულაშვილი ხელმძღღვანელობს. ქართველების გარდა მასში სხვა ქვეყნის მოქალაქეებიც ირიცხებიან და ტერიტორიული თვდაცვისთვის სამოქალაქო ჯგუფებს წვრთნიან.

ტვიტერზე “ქართული ლეგიონის” გვერდი აცხადებს, რომ რუსეთის დივერსანტები დიდი ხანია ცდილობენ მათი ადგილმდებარეობის დადგენას, თუმცა, უშედეგოდ, რადგან ჯაშუშების ნეიტრალიზებას ადვილად ახერხებენ.

The Georgian Legion fighting in Ukraine has long been the target of our common enemy.Enemy sends subversive groups to determine the location of the Georgian boys.Our fighters,thanks to their high professionalism and great experience,easily neutralize the actions of spies. pic.twitter.com/Cc6QYcRYtX

— Georgian Legion (@GeoLegion) March 11, 2022