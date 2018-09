ისრაელი რუსული თვითმფრინავის ჩამოგდებაზე პასუხისმგებლობას ასადის რეჟიმს აკისრებს

ისრაელი მწუხარებას გამოთქვამს რუსული თვითმფრინავის ეკიპაჟის წევრების დაღუპვის გამო და მომხდარზე პასუხისმგებლობას ასადის რეჟიმს აკისრებს.

“ისრაელი მწუხარებას გამოთქვამს სირიის საზენიტო საშაულებების მიერ ჩამოგდებული რუსული თვითმფრინავის ეკიპაჟის წევრების დაღუპვის გამო. ისრაელი ინციდენტზე სრულ პასუხისმგებლობას აკისრებს ასადის რეჟიმს, რომლის სამხედროების მიერაც იყო ჩამოგდებული რუსული თვითმფრინავი”, – ნათქვამია ისრაელის თავდაცვის ძალების მიერ Twitter-ში გამოქვეყნებულ განცხადებაში.

Israel expresses sorrow for the death of the aircrew members of the Russian plane that was downed tonight due to Syrian anti-aircraft fire.

Israel holds the Assad regime, whose military shot down the Russian plane, fully responsible for this incident.

— Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) September 18, 2018