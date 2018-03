ქვეყნები, რომლებმაც ტატუნაშვილის გარდაცვალებას მკაცრი შეფასება მისცეს

ამერიკის შეერთებული შტატების გარდა, არაერთი სახელმწიფო გამოეხმაურა საქართველოს მოქალაქე არჩილ ტატუნაშვილის სიკვდილს ცხინვალში. დე ფაქტო სამხრეთ ოსეთის წარმომადგენლებმა ტატუნაშვილი თებერვალში დააკავეს, მეორე დღეს კი თქვეს, რომ ის “გულის უკმარისობით გარდაიცვალა. არაერთი მოწოდების მიუხედავად, ცხედარი რუსეთს და სამხრეთ ისეთის დე ფაქტო მთავრობას ოჯახისთვის ამ დრომდე არ გადმოუცია.

“23 თებერვალს ცნობილი გახდა, რომ არჩილ ტატუნაშვილი საქართველოს ტერიტორიაზე რუსეთის უკანონო ოკუპაციის მორიგი მსხვერპლი გაურკვეველ ვითარებაში გარდაიცვალა. მოვითხოვთ ამ ტრაგიკული შემთხვევის გარემოებების სწრაფ და ობიექტულ აღრიცხვას და დამნაშავეთა მარღლმსაჯულების წინაშე წარდგენას.

მოვუწოდებთ, რომ გათავისუფლდნენ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე საქართველოს ყველა დაკავებული მოქალაქე” – აცხადებს პოლონეთის საელჩო.

1/2 MFA on the death of a Georgian citizen arrested in South Ossetia: On February 23rd it was reported that Archil Tatunashvili – another victim of the illegal Russian occupation on Georgia’s territory – died in uncertain circumstances. pic.twitter.com/CORyMmlXGz — Ministry of Foreign Affairs 🇵🇱 (@PolandMFA) March 5, 2018

2/2 We demand an objective and urgent accounting of the circumstances of this tragic event and bringing to justice its perpetrators. We call for the immediate release of all Georgian citizens illegally detained in the occupied territory in Georgia. — Ministry of Foreign Affairs 🇵🇱 (@PolandMFA) March 5, 2018

არჩილ ტატუნაშვილის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ღრმა მწუხარებას გამოთქვამს ჩეხეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროც. უწყება გმობს სამხრეთ ოსეთში ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტებს და მოითხოვს ადგილზე ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ინსტიტუტების დაშვებას.

1/2 MFA is deeply concerned by the recent events in South Ossetia, Georgia, especially the tragic death of a Georgian citizen Archil Tatunashvili. — Czech MFA (@CzechMFA) February 28, 2018

2/2 We condemn the human right violations in the breakaway region of South Ossetia and call for full access for international human rights institutions to the breakaway region of South Ossetia. — Czech MFA (@CzechMFA) February 28, 2018

აშშ ერთ-ერთი პირველი იყო, რომელმაც შეშფოთება გამოთქვა არჩილ ტატუნაშვილის გარდაცვალებაზე, ასვეე ლევან ქუტაშვილისა და იოსებ პავლიაშვილის დაკავებაზე.

“აშშ მოუწოდებს ამ ტრაგიკული ინცინდენტის ყველა გარემოების გამოძიებისკენ და აგრძელებს ყველა მხარის წახალისებას, რომ შეთანხმდნენ დამატებით ზომებზე, რათა ოკუპირებულ რეგიონში ორმხრივი ნდობა და გამჭვირვალობა გაძლიერდეს”,- განაცხადა სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესსპიკერმა ჰიზერ ნაუერტმა.

.@statedeptspox: US is concerned by the death of Georgian citizen Archil Tatunashvili during his Feb. 22 arrest & detention in the Russian-occupied Georgian territory of South Ossetia. US is also concerned by the arrest of Georgian citizens Levan Kutashvili & Ioseb Pavliashvili. pic.twitter.com/CcWDXFJLpc — Department of State (@StateDept) February 27, 2018

“რუსეთის მიერ ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთის რეპრესიული რეჟიმის მახინჯი მხარე”, – ასე ეხმაურება ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრი ტატუნაშვილის გარდაცვალებას.

The ugly face of oppressive regime in Russia’s occupied South Ossetia. Condemn persecutions against Georgian citizens and echo the call to establish international human rights and security mechanisms on the ground. I will raise this issue during tomorrow’s meetings in #FAC. https://t.co/wofmsplTIa — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) February 25, 2018

ესპანეთის ხელისუფლება იმედოვნებს, რომ ტატუნაშვილის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით სამხრეთ ოსეთის დეფაქტო ხელისუფლება ამომწურავ და გამჭვირვალე გამოძიებას ჩაატარებს და საქართველოს დაკავებულ მოქალაქეებს გაათავისუფლებს, ასევე სრულ მხარდაჭერას უცხადებს საქართველოს მთლიანობასა და ტერიტორიულ სუვერენიტეტს.

🇬🇪Georgia: The Government of Spain expects the de facto authorities of South Ossetia to undertake an exhaustive & transparent investigation of the recent death of a detained Georgian citizen. We reiterate our full support for the sovereignty & territorial integrity of Georgia. — SpainMFA 🇪🇸 (@SpainMFA) March 1, 2018

ესტონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს ევროკავშიის წერილს, სადაც სამძიმარს უცხადებს ტატუნაშვილის ოჯახს და

Deeply concerned by the latest developments in the breakaway region South Ossetia. Our sincere condolences to Mr Tatunashvili’s family. EU is ready to support ongoing investigations and we continue to stand for peace building & conflict resolution in Georgia. https://t.co/j3NrugbwVK — Estonian MFA (@MFAestonia) February 27, 2018

დიდი ბრიტანეთი შეშფოთებას გამოთქვამს ტატუნაშვილის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით, სამძიმარს უცხადებს ოჯახს და მოთხოვს ყოვლისმომცველი და გამჭვირვალე გამოძიების ჩატარებას, ასევე, საქართველოს ორი მოქალაქის გათავისუფლებას.

ლატვია შეშფოთებას გამოთქვამს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის რეგიონებში ადამიანის უფლებების დარღვევასთან დაკავშირებით და სამძიმარს უცხადებს საქართველოს მოქალაქის გარდაცვალების გამო.

განცხადება ასევე გაავრცელა ევროკავშირმა, სადაც საუბარია, რომ არჩილ ტატუნაშვილის დაღუპვისა და მასთან ერთად საქართველოს კიდევ ორი მოქალაქის დაკავების ფაქტი სერიოზული შეშფოთების საფუძველია.