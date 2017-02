რუმინეთის მთავრობამ უკან დაიხია, თუმცა აქციები არ წყდება და მთავრობის გადადგომას ითხოვენ

რუმინეთის მთავრობამ მრავალათასიანი მიტინგების შემდეგ განაცხადა, რომ მოძებნიან ლეგალურ გზას იმისათვის, რომ კორუფციული დანაშაულობების დეკრიმინალიზაციის კანონპროექტს უკან გამოიწვევს, თუმცა აქციის მონაწილეები არ იშლებიან და მთავრობის გადადგომას ითხოვენ.

მედიის ცნობით, რუმინეთში 500 ათასი ადამიანი გამოვიდა მთავრობის საწინააღმდეგო აქციებზე. გუშინ, 5 თებერვალს, ღამით, აქციის მონაწილეებმა, რომლებიც ბუქარესტში, მთავრობის სახლის წინ იყვნენ შეკრებილი, მობილურის ფანრები აანთეს იმის ნიშნად, რომ არ სჯერათ მთავრობის დაპირების კანონპროექტის უკან გამოტანის შესახებ.

This is what an anti-corruption protest looks like in #Romania, and it is what #Putin fears the most, which clearly defines his policies: pic.twitter.com/1frO6TgnlT

— Dmitry Zaks (@dmitryzaksAFP) February 6, 2017