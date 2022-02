პუტინის ქმედებები არის შეტევა ყველა ქვეყნის სუვერენიტეტზე – ჯორჯ სოროსი

მილიარდერი ფილანტროპი, „ღია საზოგადოების ფონდების“ დამფუძნებელი ჯორჯ სოროსი ეხმაურება უკრაინაში რუსეთის შეჭრას, ვლადიმერ პუტინს აკრიტიკებს და მსოფლიოს ქვეყნებს უკრაინის მხარდაჭერისკენ მოუწოდებს:

„ნეტგაზეთი“ გთავაზობთ მისი განცხადების თარგმანს:

I have witnessed Ukraine transform from a collapsing part of the Soviet Union to a liberal democracy and an open society. It has faced countless acts of Russian aggression, but has persisted.

