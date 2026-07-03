2026 წლის ივნისში საქართველოში წლიური ინფლაციის დონემ 5.8% შეადგინა, ხოლო წინა თვესთან შედარებით ფასები 0.1%-ით გაიზარდა. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის (საქსტატი) უახლესი ანგარიშის მიხედვით, ქვეყანაში ფასების ზრდის ტენდენციაზე მნიშვნელოვან გავლენას კვლავ სასურსათო კალათა ახდენს.
რაც შეეხება საბაზო ინფლაციას, რომელიც სამომხმარებლო კალათიდან გამორიცხავს სურსათის, ენერგომატარებლების და სხვა ძლიერ მერყევი ფასების მქონე კატეგორიებს, აღნიშნულმა მაჩვენებელმა წლიურად 3.5% შეადგინა.
რა გაძვირდა სურსათის კატეგორიაში ყველაზე მეტად?
წლიური ინფლაციის ფორმირებაზე ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გავლენა სურსათისა და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფმა იქონია, სადაც ფასები წლიურად 5.6%-ით არის გაზრდილი. ამან მთლიან ინფლაციაში 1.92 პროცენტული პუნქტი შეიტანა.
წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით, ყველაზე დიდი საფასო ზრდა შემდეგ პროდუქტებზე დაფიქსირდა:
თევზეული — ფასები გაიზარდა 20.4%-ით.
ხორცი და ხორცის პროდუქტები — გაძვირდა 9.8%-ით.
ხილი და ყურძენი — გაძვირდა 8.7%-ით.
პური და პურპროდუქტები — ფასებმა მოიმატა 6.6%-ით.
შაქარი, ჯემი და სხვა ტკბილეული — ფასები გაიზარდა 5.5%-ით.
ზეთი და ცხიმი — გაძვირდა 5.5%-ით.
ყავა, ჩაი და კაკაო — ფასებმა მოიმატა 4.2%-ით.
გარდა ამისა, 1.8%-ით გაიზარდა ფასები რძეზე, ყველსა და კვერცხზე, ასევე მინერალურ წყლებზე და ნატურალურ წვენებზე. ბოსტნეულისა და ბაღჩეულის ფასმა კი წლიურად მცირედით, 0.4%-ით მოიმატა.
თვის ტენდენცია – ზოგიერთი პროდუქტი გაიაფდა
მიუხედავად მკვეთრი წლიური ზრდისა, საქსტატის ირწმუნება, რომ წინა თვესთან (2026 წლის მაისთან) შედარებით, სურსათისა და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფში ფასები უმნიშვნელოდ, 0.1%-ით შემცირდა.
მაისთან შედარებით ფასები ოდნავ შემცირდა რძეზე, ყველსა და კვერცხზე (-1.5%), შაქარსა და ტკბილეულზე (-1.3%), ასევე ბოსტნეულზე (-1.1%) და ყავა, ჩაი, კაკაოს ჯგუფზე (-0.7%).
მიუხედავად ამ კლებისა, ივნისში წინა თვესთან შედარებით მაინც გაძვირდა ხილი და ყურძენი (3.3%), თევზეული (1.5%), ხორცი (0.5%) და პური (0.1%).
სხვა მნიშვნელოვანი ცვლილებები
სურსათის გარდა, წლიურ ინფლაციაზე მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია ტრანსპორტის სექტორმა, სადაც ფასები 16.5%-ით არის გაზრდილი. ამ ჯგუფში განსაკუთრებით აღსანიშნავია პირადი სატრანსპორტო საშუალებების ექსპლუატაციის ხარჯების 24.0%-იანი ზრდა.
ასევე მნიშვნელოვანია ფასების 7.2%-იანი მატება საცხოვრებლის, წყლის, ელექტროენერგიისა და აირის ჯგუფში, რამაც საერთო ინფლაციის მაჩვენებელზე 0.69 პროცენტული პუნქტით იმოქმედა.
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